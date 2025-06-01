الأحد 01 يونيو 2025
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محافظات

ضبط كميات من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة في أجا بالدقهلية (صور)

حملة مكبرة بأجا تضبط
حملة مكبرة بأجا تضبط لحوم خارج السلخانة، فيتو

شهدت محافظة الدقهلية شن حملة رقابية مكبرة تمكنت من ضبط كميات من اللحوم والدهون في أجا مذبوحة خارج السلخانة.

نجحت حملة رقابية مكبرة قادها المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية، في ضبط كميات من اللحوم والدهن مجهول المصدر في محلات جزارة بمركز أجا، جاءت استجابة لشكوى عاجلة من الهيئة العامة للطب البيطري بالقاهرة، وذلك في ضربة حاسمة للمخالفين.

شارك في الحملة فريق عمل ضم عددًا كبيرًا من مفتشي التموين علي رأسهم  عطية عطية رئيس قسم الرقابة التجارية ويحي مدير إدارة تموين اجا وعدد من أطباء الطب البيطري، علي رأسهم الدكتورة  هناء السيد مدير عام المجازر وعدد من الأطباء البيطريين وقوة من الشرطة السرية ومباحث تموين مركز ميت غمر في إطار جهود مكثفة لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين. 

ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة

وخلال عمليات التفتيش الدقيقة، تمكنت الحملة من ضبط 115 كيلو جرامًا من اللحوم التي ذُبحت خارج السلخانة، ما يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة لعدم خضوعها للفحص البيطري اللازم. كما تم ضبط 40 كيلوجرامًا من الدهون مجهولة المصدر، والتي يُشتبه في عدم صلاحيتها.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمضبوطات، وعرضهم على النيابة العامة. 
وتؤكد هذه الحملة على يقظة الأجهزة الرقابية وسرعة استجابتها للشكاوى الواردة.

التصدي بكل حزم لأي محاولات للغش التجاري

 

وأكد المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين علي التصدي بكل حزم لأي محاولات للغش التجاري أو المساس بسلامة وصحة المواطنين.

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فرض الانضباط والحد من الممارسات غير المشروعة 

تأتي هذه الحملة الرقابية في إطار سلسلة من الحملات الرقابية التي تستهدف الأسواق والمحال التجارية وخاصة محلات الجزارة ونحن علي مشارف عيد الأضحى المبارك، بهدف فرض الانضباط والحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلكين.

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