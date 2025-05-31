التموين تكشف مواعيد عمل منافذ البيع والمخابز خلال عيد الأضحى

أكد محمد حمدي، مدير عام إدارة شرق القاهرة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن منافذ البيع التابعة للشركة ستعمل يوميًا خلال عيد الأضحى المبارك من الساعة 9 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع واللحوم خلال الموسم.

منافذ البيع وزارة التموين تلبية احتياجات المواطنين من السلع واللحوم

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمركز الإعلامي لـ وزارة التموين داخل فرع الطيران التابع للشركة بمحافظة القاهرة، حيث أوضح أن الشركة تضخ يوميًا كميات تتراوح بين 1.5 إلى 2 طن من مختلف أنواع اللحوم، سواء كانت بلدية أو مستوردة، طازجة أو مجمدة، وفقًا لمعدلات الإقبال على المنافذ المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها نحو 400 منفذ.

توفير خدمة حجز الخراف الحية للمواطنين

وأكد حمدي أن الشركة توفر خدمة حجز الخراف الحية للمواطنين من خلال الفروع التي تضم شوادر – وعددها 9 شوادر على مستوى الجمهورية – على أن يتم الاستلام في يوم الوقفة أو أول أيام العيد، مع سداد قيمة الخروف فقط، دون أي رسوم إضافية طوال فترة بقائه في الشادر.

وأشار إلى أن نظام التقسيط لشراء الخراف متاح فقط للعاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحًا أن وزن الخروف الحي القائم يبلغ نحو 50 كيلوجرامًا، ويُقدم له الطعام والشراب والرعاية الطبية مجانيًا بالكامل، حتى موعد تسليمه للمواطن.

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