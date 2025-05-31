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تجاوزت المستهدف، تموين قنا تزف بشرى بشأن كمية توريد القمح بالشون والصوامع

توريد القمح، فيتو
توريد القمح، فيتو

أعلن حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا أن المحافظة نجحت في تجاوز المستهدف من كميات القمح الموردة خلال الموسم الحالي حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن نحو 227990 طنًّا من القمح إلى الشون والصوامع المنتشرة بجميع مراكز المحافظة.

 

استمرار عملية توريد القمح بقنا

وأكد وكيل الوزارة أن عملية التوريد تسير بشكل منضبط ودون أي معوقات وتشهد إقبالًا ملحوظًا من المزارعين والموردين مقارنة بالمواسم السابقة وذلك بفضل التيسيرات التي قدمتها الدولة وسرعة صرف مستحقاتهم المالية فور التوريد.

وأشار إلى أن المديرية تتابع بشكل يومي منظومة الاستلام داخل المواقع التخزينية بالتنسيق مع الجهات المعنية مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الفنية والضوابط المحددة لضمان جودة المحصول المورد.

وأوضح أن أسعار التوريد لهذا الموسم جاءت وفق درجات النظافة المختلفة حيث بلغ سعر الأردب 2200 جنيه لدرجة نظافة 23 ونصف قيراط و2150 جنيهًا لدرجة نظافة 23 قيراطًا و2100 جنيه لدرجة نظافة 22 ونصف قيراط.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأمين احتياجات الدولة من القمح المحلي وتشجيع الفلاحين على التوريد وتقليل الاعتماد على الاستيراد بما يعزز الأمن الغذائي الوطني.

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