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خارج الحدود

المبعوث الأمريكي: تلقيت رد حماس وهو غير مقبول بتاتا

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فيتو

قال المبعوث الأمريكي إلى المنطقة ستيف ويتكوف، اليوم السبت: تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا.

 

المبعوث الأمريكي: تلقيت رد حماس وهو غير مقبول بتاتا

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت حركة حماس في بيان صادر عنها إن ردنا على مقترح  المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يحقق وقفا دائما للنار وانسحاب إسرائيل من غزة.

 

رد حماس على مقترح ويتكوف 

وأضافت حركة حماس في بيانها أنها ستطلق سراح 10 رهائن وتسلم 18 جثة مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أنها سلمت ردها على مقترح ويتكوف بما يحقق وقفا دائما للنار.

وبالأمس قالت حركة حماس إنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن موافقته على مقترح ويتكوف، والذي يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما مع الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 جثة.

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حماس الولايات المتحدة إسرائيل

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