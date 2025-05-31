اكتمال عقد المتأهلين للدوري الممتاز، نتائج الجولة الختامية لدوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت لقاءات اليوم السبت والتي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين والجولة الأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بمسابقة دورى المحترفين.

واكتمل عقد الثلاثي المتأهلين للدوري الممتاز، حيث حسم فريق كهرباء الإسماعيلية تأهل لدوري الأضواء والشهره ليلحق بالمقاولون العرب ووادي دجلة.

بينما تأكد هبوط كل من لافيينا ومنتخب السويس وسبورتنج إلي دوري القسم الثاني ب.

نتائج الجولة الأخيرة من دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية ضد منتخب السويس 2ـ1

أبو قير للأسمدة ضد أسوان 2ـ0

سبورتنج ضد وى 0ـ2

القناة ضد بلدية المحلة 1ـ0

الترسانة ضد المقاولون العرب 2ـ2

الداخلية ضد بترول أسيوط 1ـ2

السكة الحديد ضد ديروط 0ـ0

لافيينا ضد المنصورة 1ـ0

طنطا ضد راية 0ـ0

وادى دجلة ضد بروكسى 1ـ1

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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