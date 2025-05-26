محافظ الغربية يهنئ نادي مالية كفر الزيات بتأهله إلى دوري المحترفين

هنأ اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات، والجهاز الفني، واللاعبين، وجماهير النادي، بمناسبة تأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري المحترفين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الرياضي يُعد مصدر فخر لمحافظة الغربية، ويعكس ما يتحقق من نتائج إيجابية في قطاع الرياضة على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن صعود فريق مالية كفر الزيات جاء ثمرة جهد جماعي مخلص، وإصرار حقيقي من اللاعبين والجهاز الفني، مشيدًا بالمستوى الفني والانضباطي الذي ظهر به الفريق خلال الموسم، والذي أهّله عن جدارة واستحقاق للانضمام إلى دوري المحترفين.

وأشار “الجندي” إلى أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الرياضي، وتعمل في إطار توجيهات القيادة السياسية على دعم الكيانات الرياضية ورعاية المواهب الشابة، من خلال تحسين البنية التحتية الرياضية، وتوفير مناخ داعم للأندية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم يُجسد أهمية هذا التوجه، ويدعو إلى تعزيز الجهود للحفاظ على المكتسبات والبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

كما ثمّن المحافظ الدور الذي تقوم به إدارات الأندية الشعبية في تأهيل الفرق والكوادر الرياضية، مؤكدًا أن نادي مالية كفر الزيات يُعد من الأندية ذات التاريخ العريق والمكانة الجماهيرية، وأن تأهله إلى دوري المحترفين يُعد خطوة مهمة في مسيرة النادي ويستحق كل الإشادة والتقدير.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للأندية الرياضية، في إطار رؤية الدولة المصرية لدعم الرياضة باعتبارها أحد محاور بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لفريق مالية كفر الزيات في مشواره بدوري المحترفين.

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