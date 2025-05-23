عادل فتحي يكشف كواليس وجود السحر في مباريات دوري المحترفين وسر السبحة

كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن كواليس المشاركة في دوري المحترفين بعد عام واحد فقط.

وحسم المقاولون تأهله إلى الدوري الممتاز قبل جولتين من خط النهاية لمسابقة دوري المحترفين بعد موسم واحد من الهبوط.

السحر في دوري المحترفين

ووصف عادل فتحي بعض المواقف التي واجهها بأنها كانت غريبة وصادمة، وعلى رأسها لجوء بعض الأندية لـ 'السحر' وذلك قبل المباريات المهمة.



وأضاف المشرف على الكرة بالمقاولون العرب في تصريحات تلفزيونية أن بعض الفرق لجأت إلى وضع أشياء داخل المرمى أو رش مياه غريبة على أرضية الملعب قبل انطلاق اللقاءات، في محاولات غير رياضية للتأثير على نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني والإداري قام بتنظيف الملعب من هذه الأشياء وتقديمها لمراقب المباراة، احترامًا لمبادئ اللعب النظيف.

وعن سبب عدم مفارقة السبحة ليده، أوضح المشرف على الكرة بالمقاولون أنها أصبحت بديلًا عن التدخين الذي أقلع عنه منذ فترة بعد أن كان 'شَرهًا في هذه العادة'، حسب تعبيره.

وشدد فتحي، إنه اتخذ قرار الابتعاد عن التدخين حفاظًا على صحته، واستعان بالسبحة كوسيلة للتغلب على الرغبة في العودة إليه، مؤكدًا أن التمسك بها أصبح عادة إيجابية ومصدرًا للسكينة في حياته اليومية.

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