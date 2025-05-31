منخفض جوي يضرب شرق ليبيا ويسبب أمطارا غزيرة على الجبل الأخضر

تشهد مناطق شرق ليبيا منذ أمس الجمعة منخفضا جويا تسبب في سقوط أمطار غزيرة، بلغت ذروتها في مناطق الجبل الأخضر، ما أثار قلق الجهات المختصة، وتحذيرات من مخاطر السيول وجريان الأودية.

وبحسب المصادر، فإن المنخفض بدأ تأثيره منذ ساعات صباح أمس الجمعة، ومن المتوقع أن يستمر حتى يوم الأحد، مصحوبًا بأجواء غير مستقرة وأمطار متفاوتة الشدة.

ويأتي ذلك وسط دعوات المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب عبور الأودية، خاصة في المناطق الجبلية والمنخفضة، تحسبًا لأي طارئ قد ينجم عن تدفق السيول المفاجئة.

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