وزير الخارجية السعودي يؤم المصلين بالجامع الأموي الكبير في دمشق (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت مقطع فيديو لوزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بعدما أمّ المصلين خلال صلاتي الظهر والعصر في الجامع الأموي الكبير بدمشق.

وزير الخارجية السعودي يؤم المصلين بالجامع الأموي الكبير في دمشق

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، والذي أظهر لحظة دخول وزير الخارجية السعودي الجامع الأموي الكبير بدمشق برفقة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وإمامته الصلاة لمسؤولين سوريين وأعضاء الوفد السعودي رفيع المستوى.

وزير الخارجية يزور الجامع الأموي في دمشق برفقة نظيره السوري#الإخبارية pic.twitter.com/ox5PqNhxaz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2025

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية في منشور عبر منصة "إكس" بأن "وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له يؤدون صلاتي الظهر والعصر في الجامع الأموي بدمشق".



وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السورية، في بيان، إن الرئيس السوري أحمد الشرع، استقبل وفدا سعوديا رفيع المستوى يترأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

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