وزير الخارجية السعودي: حريصون على وحدة سوريا ورفع العقوبات عنها يدفع عجلة الازدهار

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت: إن رفع العقوبات عن سوريا يؤدي إلى دفع عجلة الازدهار ونحن حريصون على وحدة سوريا واستقرارها وعودة دورها الفاعل.

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى دمشق على رأس وفد اقتصادي، وفق ما أعلنت الخارجية السورية، في زيارة تهدف وفق الرياض إلى بحث سبل التعاون المشترك.

ويضم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى كلًا من المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن فهد بن زرعه، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.

وبحسب بيان الخارجية السعودية، "من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي الرئيس السوري أحمد الشرع، كما يعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

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