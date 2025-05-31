وفد من جامعة بدر يزور منشآت الرعاية الصحية بالإسماعيلية (صور)

استقبل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وفدًا من كلية الطب بجامعة بدر، في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتطبيقي مع المؤسسات الصحية الرائدة في مصر.

أعضاء وفد جامعة بدر

ترأس الوفد الدكتور أحمد مخلوف، عميد الكلية، وضم كلًا من الأستاذة الدكتورة غادة الدري، وكيلة الكلية، والدكتور أيمن البغدادي، رئيس قسم الجراحة، والدكتورة سها سعود، رئيسة قسم الباطنة.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

الهدف من الزيارة

هدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون المشترك في مجال تدريب طلاب كلية الطب داخل منشآت الهيئة في محافظة الإسماعيلية، بما يتيح لهم الاستفادة من الإمكانيات التعليمية والتدريبية المتقدمة التي توفرها الهيئة، ويسهم في صقل مهاراتهم السريرية وتأهيلهم بشكل فعّال لسوق العمل الطبي.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

أبرز محاور اللقاء

وخلال اللقاء، تم استعراض آفاق التعاون في الجوانب الأكاديمية والتدريبية، وسبل دعم العملية التعليمية من خلال دمج الخبرة العملية مع الدراسة النظرية.

جانب من الزيارة، فيتو

وأكد الجانبان حرصهما على تحقيق شراكة مثمرة تساهم في إعداد كوادر طبية متميزة، تدعم جهود تطوير القطاع الصحي في مصر.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

كان فى استقبال وفد الزيارة، الدكتور محمد جبريل نائب مدير الفرع، والدكتورة هبة عويضة مدير الإدارة العامة للبحوث والتطوير برئاسة الهيئة.

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