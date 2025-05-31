دوري المحترفين، انتهى الشوط الأول من لقاءات اليوم السبت والتي تقام ضمن منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين والجولة الأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف بمسابقة دورى المحترفين.

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية ضد منتخب السويس 2ـ0

أبو قير للأسمدة ضد أسوان 2ـ0

سبورتنج ضد وى 0ـ1

القناة ضد بلدية المحلة 0ـ0

الترسانة ضد المقاولون العرب 1ـ2

الداخلية ضد بترول أسيوط 1ـ1

السكة الحديد ضد ديروط 0ـ0

لافيينا ضد المنصورة0ـ0

طنطا ضد راية 0ـ0

وادى دجلة ضد بروكسى 0ـ0

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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