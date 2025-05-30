موسم الحج 2025، الأزهر يوضح أفضل الأعمال في يوم عرفة (فيديو)

موسم الحج 2025، مع وصول أفواج الحجاج إلى بيت الله الحرام؛ لأداء فريضة الحج، تشتاق نفوس من لم يجعل الله لهم نصيبا من زيارة بيته الحرام ونبيه صلى الله عليه وسلم، ليتساءلوا عن أفضل الأعمال في يوم عرفة.

ما هي أفضل الأعمال في يوم عرفة؟

ومن جانبه، تحدث الشيخ أحمد الهادي السعيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أفضل الأعمال في يوم عرفة، قائلا: “إن من أفضل الأعمال لغير الحجيج في يوم عرفة، ذكر الله سبحانه وتعالى والصوم”.

ثواب صيام يوم عرفة

وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لـ"فيتو": إنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: “أحتسب على الله جل وعلا أن يكفر به السنتين؛ السنة التي قبله والسنة التي بعده”، مؤكدا أن هذا فضل من الله تعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد “الهادي” أن أهل الموقف (الحجاج) يغفر الله لهم في يوم عرفات ويباهي بهم ملائكته، أما من لم يكتب له الحج، فشرع له النبي صلى الله عليه وسلم؛ رأفة ورحمة وكرما لهم، أن يصوموا لله سبحانه وتعالى؛ فيكفر الله عنهم ذنوب سنتين.

ما هو فضل حج بيت الله الحرام؟

ومن جانب آخر، أوضح الأزهر فضائل الحج، قائلا: إن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد رغب الشرع الحنيف في أداء فريضة الحج ترغيبًا أكيدًا، أوجبه على من استطاعه، فهو من أفضل الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ بِاللَّهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ أَوْ عُمْرَةٌ» [أخرجه النسائي]، والحج المبرور: هو الحج الذي لا يخالطه إثم.



كما أن الحج سبب لغفران الذنوب: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». [أخرجه البخاري ومسلم]



وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». [أخرجه الترمذي]



والحج كالجهاد فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ. قَالَ: «هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ، الْحَجُّ». [أخرجه عبد الرزاق، والطبراني]



وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ» [أخرجه البخاري].

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