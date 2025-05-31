المصريون القدماء أصل القوة الناعمة!

لايزال الحوار عن القوة الناعمة المصرية، ففي ندوة في جمعية محبى الفنون الجميلة الخميس الماضى، تحدث الباحث في التاريخ الدكتور جمال شقرة قائلا: البعض يعترض على مصطلح القوة الناعمة، ويرى أنها يجب أن تكون خاشنة حتى تكون مؤثرة، ولكن في عام 1990 ومن جامعة هارفارد خرج تعريف القوة الناعمة، فقال أنه القوة التى تحقق أو تؤثر في الآخر دون إستخدام سلاح ويفضل استخدامها حتى تتجنب الدول الحروب..

والحقيقة أن مصر استخدمت القوة الناعمة قبل ما تنتبه إليها جامعة هارفارد، وذلك قبل أربعة آلاف وخمسمائة عام على الأقل، المصرى القديم استخدم الفنون، والنقش والكاريكاتير، والاحتجاج السلمى، حتى في الاعتراض على الملك، وقصة الفلاح الفصيح يعرفها الجميع، هذا كله جعل مصر قوية تصدر القيم والأخلاق والعادات والتقاليد إلي العالم..

وكان سر قوتها في وجود قوة عسكرية قوية وأيضا الدبلوماسية من خلال قوتها الناعمة المتمثلة في الفنون.. الخ، وليس جديدا أن نقول ما يقوله المؤرخين بان مصر فجر الضمير الانساني، وبالرغم من تعرضها للغزو إلا أنها كانت هاضمة لكافة الثقافات، وتؤثر في كل المستعمرين الذين كانوا يواجهون هبات أو ثورات دائما..

ويعرف أن الإسكندر الأكبر عندما جاء إلي مصر، ذهب لزيارة الأثار الفرعونية وأطلق على نفسه إبن زيوس، وفي العصر الحديث القريب في الستينات وقبلها، كانت مصر قوية فكانت تتزعم التحرر الوطنى، الحياد الايجابى وعدم الانحياز، كانت مؤثرة في العالم وجاء اليها جيفارا، كاسترو، وأيدت مانديلا في جنوب افريقيا..

وختم الدكتور جمال شقرة حديثه قائلا: عندما قررت أمريكا عدم تفريغ السفينة المصرية كليوباترا في أحد الموانى الامريكية، عندها قام الزعيم جمال عبدالناصر بإلقاء بيان لا تتعدي مدته خمسة دقائق ناشد فيه العاملين في الموانىء العربية بالرد على هذا التصرف، بعدم تفريغ السفن الامريكية الموجودة في الموانى العربية!

ولحظات وليس ساعات أو أيام، وإمتنع العاملين في جميع الموانى العربية عن تفريغ السفن الامريكية وكان عددها ثمانون سفينة تحمل بضائع، وإستشعرت أمريكا الخوف وقررت تفريغ السفينة المصرية فورا والتراجع عن قرارها السابق.. هذا هو تأثير القوة الناعمة والرد بقوة بدون استخدم السلاح.



وتحدث الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث قائلا: كنت في تونس الشقيقة، وفي أحد المحلات كنت أشترى بعض المأكولات، فسمع صوتى صاحب المحل، فهب واقفا قائلا: أنت مصري؟ قلت: نعم! قال صاحب المحل: بلد ناصر والأهرامات وأم كلثوم! فإذا به يكرمنى بمعاملة غاية في الرقة.

في ذلك الوقت كان يعرض فيلم الافكاتو لعادل إمام، في مدينة حلق الوادي فقلت بصوت عإلي، الفيلم قديم لسه بيتعرض؟ فسألنى أحد الزملاء هو أنت قريب الفنان عادل إمام؟ قلت طبعا وحسين الإمام! على هذا الأساس وتشابه إسمى مع النجم عادل إمام، قضيت أسبوع على كفوف الراحة!

وموقف آخر كنت في مطر فينا، فاذا بي أسمع صوت يغنى أغانى مصرية بلهجة مصرية ولكن ملامحها ليست مصرية، فسألتها: هل أنتي مصرية أو نوبية مثلا؟ قالت: سودانية ولكن أتكلم اللهجة المصرية من متابعة المسلسلات المصرية.. وإختتم الدكتور محمد رفعت الإمام قائلا: دور القوة الناعمة المصرية تراجع من السبعينات، عندما بدأ بيع كل شىء.



ويروى المهندس فتحى الغنيمي عندما كان في العراق، شاهد أحد الأصدقاء العراقين فرقة رضا، فقال: بلد فيها فرقة مثل الروعة لا تهزم! وعن دور الفن قال الفنان القدير شريف خيرالله: كنا نقدم فنا يعبر عنا، وكان ينتظر الجميع ماذا سنقدم؟!

ويروى الأستاذ سعيد قطايف أحد أبطال إنتصار أكتوبر: استقبلت أحد الأشقاء العرب بناء طلب صديق مصرى يعمل في الخليج، وطلب منى أن يزور أول مكان حى الزمالك لمشاهدة فيلا أم كلثوم، وكانت المفاجأة أنه يتم هدم الفيلا، فاندفع الضيف نحو الفيلا، وأحضر جزء من السيراميك، وقال جزء من حمام الست استطعت الحصول عليه، وستكون ذكرى عندى!

وتسألت الدكتور فؤادة البكرى أستاذ الإعلام بكية أداب جامعة حلوان عن الأسباب التى تمنع عودة مصر لريادتها، وأن حالة التوهج التى حدثت بعد ثورة 19 وثم في الستينات مكن القرن الماضي لابد أن تعود مرة أخري حتى تستعيد مصر مكانتها، وأكد الفنان الكبير الدكتور محسن أحمد على ضرورة إستعادة الإرادة المصرية لعودة مصر وتأثيرها بالفن وغير الفن كقوة ناعمة كما كانت! وتعيش مصر التى جاءت قبل التاريخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.