القدوة المفقودة.. والفنان مجدي عبد العزيز!

في هذا المكان تحدثت كثيرا عن القدوة المفقودة في المجتمع، فغياب القدوة يؤثر بالسلب خاصة في الشباب، وقدمنا نماذج يجب على الدولة تقديمها للشباب، خاصة في تجمعات وزارة الشباب، في الجامعات، وفي قصور الثقافة التى تنتشر في ربوع مصر، وللأسف وزارتا الشباب والثقافة، ليس لديهما الحد الأدنى من الوعى بدورهما..

وزارة الشباب أقامت حفلا لعدد من الرياضيين الذين عادوا من ليبيا بعد التوتر الذى حدث في طرابلس، وتساءلت وغيرى لماذا حفل التكريم؟ ما الإنجاز الذى حققوه من أجل تكريمهم والوزير يقدم لهم الدروع؟

ووزارة الثقافة تكتفي في معظم ما تقدمه بحضور الموظفين حول الوزير، ونادرا ما يقدم شيئا جيدا، وآخر افتكاسات الوزير إغلاق الكثير من قصور الثقافة، تحت دعوى التطوير، بل إن رئيس الهيئة يخرج علينا بتصريح غريب، بأن الإغلاق قانونى وسيتم استمرار القصور النشطة!

تصريح غريب.. إذا كان هناك قصور لا تقدم نشاطا، هل أغلقها وأوزع الموظفين فيها؟ أم أدعم هذه القصور لتقديم نشاطها؟ تملك وزارة الثقافة حوالى ألف موقع ثقافي لا يعمل عشرة في المائة منها بشكل منتظم أو يقدم عملا مفيدا لنشر الوعى المواطن!

وسط هذا الفشل، هناك نماذج رائعة تستحق أن تقدمها الدولة في كل تجمعات شبابية وفي الإعلام بشكل يليق، النموذج الذى نقدمه اليوم هو الدكتور مجدى عبدالعزيز الأستاذ في كلية الفنون التطبيقية، وملحق مصر الثقافي الأسبق في النمسا..

وعن تاريخه لن تكفي عدة مقالات، فهو المجتهد كطالب في فنون تطبيقية، وكان يدرس أيضا في القسم الحر في كلية الفنون بالزمالك، لرفع مستواه، ثم أصبح معيدا وأستاذا بالكلية، ولكن لم يكن نموذجا عاديا، فهو المتفوق دائما، الباحث عن التعلم وزيادة الوعى والاطلاع على أحدث تقنيات الإبداع في العالم..

وكان دائما يشبه الكاتب الكبير جمال الغيطانى، إبداع الدكتور مجدى عبدالعزيز التراثى أنه "صدى الأزمنة"، والفنان القدير الدكتور مجدى عبد العزيز نال الكثير من الجوائز منذ بداية حياته الفنية، على سبيل المثال، المركز الأول في مسابقة الطلائع التى تقيمه جمعية محبى الفنون الجميلة التى تعد أقدم جمعية أهلية ثقافية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط (أنشئت 1922)..

في عام 1983 حصل على جائزتين، الأولى في المعرض العام حصل على المركز الأول في الحفر، والجائزة الثانية جائزة الدولة التشجيعية في الحفر، وفي عام 1985 حصل على وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى..

وفي عام 1989 نال الجائزة الأولى لتصميم شعار مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، ونال جائزة الرعاة ببينالى سابورى الدولى في اليابان 1996، ثم جائزة البحث العلمى لجامعة حلوان في 1998، ونال جائزة مسابقة الفنون التشكيلية -صالون القطعة الصغيرة- تصوير 2000.

والدكتور مجدى عبدالعزيز أحد أبرز روافد الحفر المصرى والعربى والعالمى، كما يطلق عليه الدكتور محمد شحاتة الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية، ويكفي أن من طلابه أربعة أو خمسة عمداء لكليات الفنون، كما أنه يمتاز بالابتكار، فهو يجيد تحويل الأفكار إلى ابتكار يدهش كل من يشاهدها، كما يتحقق في أعمال القيم الجمالية.



هذا قليل من كثير عن الفنان الكبير مجدى عبد العزيز المرشح لجائزة الدولة التقديرية لهذا العام، إننا نقدم للدولة نماذج يجب تقديمها للشباب وللمجتمع، عسى أن تتنبه الدولة لها!

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