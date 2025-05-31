بمكافأة شهرية 4 آلاف جنيه، محافظة الإسماعيلية توفر فرصا تدريبية لطلاب المدارس الفنية (صور)

وفّرت محافظة الإسماعيلية فرص تدريب عملية متميزة لطلبة المدارس الفنية، داخل شركة كبرى بالمنطقة الحرة العامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة إعداد وتأهيل الكوادر الشابة بشكل عملي داخل بيئة العمل الحقيقية.

انطلاق أولى مراحل المبادرة الصيفية

وشهد اليوم السبت، انطلاق أولى مراحل المبادرة الصيفية، حيث تم إلحاق أكثر من 70 متدربًا من طلاب المدارس الفنية للعمل والتدريب بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية القوى العاملة وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المحافظة لتعزيز مفهوم التعليم الفني التطبيقي، وربط الدراسة النظرية بالتجربة العملية داخل المصانع والمنشآت الصناعية، بما يواكب تطورات سوق العمل ويؤهل الشباب لاكتساب المهارات المطلوبة للانخراط في الوظائف المستقبلية بكفاءة واقتدار.

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

جانب من فعاليات التدريب، فيتو

محتويات البرنامج التدريبي الصيفي

وأكدت محافظة الإسماعيلية أن البرنامج التدريبي الصيفي لا يقتصر على التدريب الفني فقط، بل يشمل أيضًا توفير بيئة آمنة ومحفزة للطلاب المتدربين، حيث تتحمل الشركة المتعاونة مسؤولية توفير وسائل الانتقال اليومية للمتدربين، بالإضافة إلى تغطية تأمينية كاملة طوال فترة التدريب، كما يحصل كل متدرب على مكافأة شهرية تبلغ أكثر من 4 آلاف جنيه، وهو ما يعكس الحرص على تحفيز الشباب وتشجيعهم على الاستفادة الكاملة من التجربة.

آراء الطلاب حول البرنامج

ومن جانبهم، أعرب عدد من الطلاب المشاركين في المبادرة عن سعادتهم بالحصول على هذه الفرصة، مؤكدين أنها تمثل نقلة نوعية في مسارهم التعليمي والمهني، وتمنحهم الخبرة والثقة اللازمة للاندماج في سوق العمل عقب التخرج.

الهدف من مبادرة التدريب من أجل التشغيل

وتُعد هذه المبادرة واحدة من أنجح النماذج لتكامل الأدوار بين أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من فرص التوظيف الحقيقي لشباب الإسماعيلية، كما تأتي في إطار الرؤية الوطنية لتمكين الشباب وبناء الإنسان المصري على أسس علمية ومهنية قوية.

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