التوسع في زراعة الأشجار ضمن خطة تطوير المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط (صور)

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على التطوير المستمر لمرافق الحرم الجامعي، والارتقاء بالمظهر الجمالي للبيئة الجامعية، بما يعكس الوجه الحضاري للجامعة، مشيرًا إلى أهمية العناية بالصيانة الدورية والتوسع في إنشاء المسطحات الخضراء، تعزيزًا للصحة العامة، وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، جولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بشارع المدينة الجامعية للطلاب، والتي تهدف إلى تحسين البيئة الجامعية، وزيادة الرقعة الخضراء، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر راحة وجاذبية.

تجهيز أحواض جديدة لزراعة أشجار بديلة بجامعة أسيوط

وأوضح الدكتور عبد المولى أن الجولة تضمنت متابعة جهود إزالة الأشجار الميتة التالفة بجامعة أسيوط، وتجهيز أحواض جديدة لزراعة أشجار بديلة، إلى جانب فتح باب مخصص لدخول الدراجات البخارية بعيدًا عن بوابة المشاة، وذلك لتقليل التزاحم وضمان سلامة الطلاب.

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى أهمية تعزيز الوعي لدى طلاب الجامعة ومنتسبيها بثقافة التشجير والحفاظ على الموارد البيئية، داعيًا إلى ضرورة المشاركة الفعالة في الحفاظ على البيئة الجامعية، بما يعزز من جودة الحياة داخل الحرم الجامعي ويواكب الاتجاهات العالمية نحو جامعات صديقة للبيئة.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة كل من محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، وعماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية (طلاب)، وعلاء أمين، مدير رعاية الطلاب بالمدن الجامعية، وعلاء خلف، مدير وحدة الصيانة، وعدد من العاملين والأمن الجامعي.

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