الخميس 30 يناير 2025
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نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بالوحدات الخدمية

نائب رئيس جامعة أسيوط
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد المطعم المركزي، فيتو

أجرى الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة للمطعم المركزي بالجامعة، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

 

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد المطعم المركزي 

 

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب؛ إلى جهود الجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ لتوفير بيئة ملائمة لمنتسبيها، والمتابعة المستمرة لسير العمل في جميع القطاعات، ومن أهمها المطعم المركزي، للتأكد من مستوى جودة الأطعمة المقدمة بالمطعم، وسلامة المواد الغذائية، وإجراءات الفحص اللازمة ابتداءً من استلام المواد الغذائية، وحفظها، وتخزينها بالطرق السليمة.

 

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رافق الدكتور عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط، في زيارته؛ المهندسة آمال جمال مدير عام إدارة شئون التغذية، ومحمد عصام مدير إدارة التغذية، وبكر بخيت مدير المطعم المركزي، وعدد من العاملين بالإدارة والمطعم.

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