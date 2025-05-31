السياحة تنتهي من خطة تصعيد الحجاج لجبل عرفات.. اجتماعات مكثفة مع شركات الطوافة للتأكد من تجهيز الخدمات.. وتحذيرات مشددة بسبب حالة الطقس

انتهت وزارة السياحة والآثار من استعداداتها لتصعيد حجاج قرعة الحج السياحي إلى جبل عرفات، والذي يعتبر الركن الأعظم من مناسك الحج.

وعقدت بعثة الحج السياحي عدة اجتماعات مكثفة على مدار الأيام الماضية مع شركات الطوافة، لبحث الاستعدادات لتصعيد حجاج الشركات إلى عرفات ومنى لأداء مناسك الحج، والتأكد من التجهيز لتقديم كافة الخدمات المتفق عليها بين غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة السعودية طبقا للعقد الموقع بين الجانبين.

وتتابع سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج السياحي، المباحثات التي تتم بين ممثلي غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة مطالبة ببذل أقصى جهد لتذليل العقبات أمام تحركات الحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأكدت رئيسة البعثة أن هناك تواصل مع كافة الجهات السعودية للاطمئنان على الاستعدادات قبل تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات لأداء فريضة الحج، كما تتلقى اللجنة المركزية للبعثة تقارير على مدار الساعة من جميع اللجان الفرعية بنتائج أعمال تلك اللجان من خلال الربط الآلي بينها جميعًا. كما يتم إحاطة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بكل تلك التقارير في إطار متابعته على مدار الساعة لأحوال الحجاج.



وطالبت سامية سامي باستمرار لجنة السياحة الدينية مع شركات الطوافة وضرورة الاطمئنان على تنفيذ الشركات كافة الإجراءات والخدمات المتفق على تنفيذها، وكذلك التواصل مع جميع مقدمي الخدمات للحجاج للوقوف على آخر استعداداتهم لخدمة الحجاج المصريين.

الخدمات المقدمة للحجاج بمخيمات منى وعرفات

ومن جانبه أكد احمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أن هناك عدة مشاكل تم حلها فيما يخص الخدمات المقدمة للحجاج بمخيمات منى وعرفات، وهناك جهود يتم بذلها على مدار الساعة لاستغلال كافة المساحات المتاحة لحجاج السياحة للحد من مشكلة الزحام المعروفة خاصة بمشعر منى، موضحا أن المباحثات مع شركات الطوافة استمرّت على مدار الساعة طوال الأيام الماضية.

كما تم عقد اجتماعين مهمين بالأمس مع شركتي الماسية والراجحي المختصين بخدمة حجاج السياحة لحل كافة المشاكل العالقة، وقد شارك بتلك الاجتماعات كل من ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويسري السعودي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة السياحة الدينية بالغرفة، حيث تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على إحاطة ممثلي الغرفة من رئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية، وكذلك جهازها الإداري بإشراف أسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة، بتقارير على مدار الساعة عن التطورات فيما يخص مخيمات منى وعرفات والاستعدادات لتصعيد الحجاج.

وشدد أحمد إبراهيم علي انه يتم التواصل المستمر مع مشرفي شركات السياحة المرافقين للحجاج للوقوف على آخر الاستعدادات لتصعيدهم مع توفير كافة الخدمات المطلوبة خلال التصعيد، مشددا على أن هناك قائمة باسماء وتليفونات مشرفي شركات السياحة لدى الجهاز الإداري للغرفة حيث يتم التواصل معهم علي مدار الساعة للاطمئنان علي حالة الحجاج.

تطبيق الضوابط المنظمة للحج السياحي

من ناحية أخرى، تستمر بعثة الحج السياحي في حالة استنفار عام لتنفيذ خطة للطوارئ لمتابعة احوال حجاج السياحة، تشمل الخطة آليات سريعة ومحددة للتدخل الفوري في الحالات الطارئة لحل المشاكل في أسرع وقت سواء في المخيمات أو التغذية، حيث تسعى البعثة بكافة لجانها إلى التأكد التزام شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج وكذلك التزامها بتطبيق الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار، وتضمنت كل ما يضمن راحة وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم طوال رحلة الحج، وهناك حتي الان التزام تام من قبل كافة شركات السياحة بالضوابط إلى جانب تميز الخدمات المقدمة للحجاج خاصة فيما يخص سكن حجاج الشركات بفنادق تقع قريبة من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة، وتشمل كافة برامج الحج السياحي بما فيها الاقتصادي والبري تقديم وجبات طوال الرحلة بخلاف البوفيهات المفتوحة بفنادق الخمس نجوم.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار التعاون مع وزارة الأوقاف خلال موسم الحج 1446 هـ، وذلك من خلال اصطحاب ثمانية دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف، للانضمام إلى بعثة الحج السياحي لهذا العام.

أهمية التوعية الدينية السليمة لحجاج بيت الله الحرام

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار بتوفير تجربة حج متكاملة وآمنة لـحجاج السياحة المصريين، وتأكيدًا على أهمية التوعية الدينية السليمة كجزء لا يتجزأ من نجاح موسم الحج.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اصطحاب الأئمة ضمن بعثة الحج السياحي يأتي في إطار الحرص على تنظيم ندوات توعوية ودينية يومية تشرح مناسك الحج وترد على الاستفسارات الشرعية، بما يضمن أداءً صحيحًا وآمنًا لمناسك الحج، لافتة إلى أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز الوعي الديني وتقديم الدعم الشرعي المستمر لحجاج السياحة طوال فترة أداء الفريضة.

تحذيرات الحجاج بسبب طقس وقفة عرفات

وجددت وزارة السياحة والأثار تحذيراتها لـ حجاج بيت الله الحرام لاتباع بعض الإجراءات الاحترازية الهامة التي جاءت استنادًا إلى توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية بارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفات التي توافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1446هـ أثناء وقوف الحجاج على صعيد عرفات.

وأكدت وزارة السياحة والآثار ممثلة في البعثة الرسمية لـ الحج السياحي المصري المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، تلقيها منشورا من وزارة الحج والعمرة بالمملكة تضمن في مقدمتها قيام الحجاج في هذا اليوم الفضيل الذي يعتبر الركن الأعظم من مناسك الحج، بأداء صلاتي الظهر والعصر داخل المخيمات، وعدم التوجه إلى مسجد نمرة أو جبل الرحمة خلال ساعات الذروة، تجنبًا للتعرض المباشر لأشعة الشمس.

توعية الحجاج بأساليب الوقاية من الإجهاد الحراري

وقالت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن حماية الحجاج من مخاطر الحرارة المرتفعة وتوعيتهم بأساليب الوقاية من الإجهاد الحراري تأتي على رأس أولويات البعثة لهذا الموسم وهو في إطار الخطة المتكاملة وتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لتقديم موسم حج سياحي آمن وتوفير أعلى مستويات الراحة والرعاية الصحية لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين.

وفي هذا الإطار، حرصت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة على مخاطبة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، للتعميم على جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الواردة في المنشور المُشار إليه والتنبيه على حجاج السياحة بذلك حرصًا على سلامتهم.

وشددت على أهمية رفع درجة الوعي لدى الحجاج، بضرورة الإكثار من شرب المياه واستخدام الزمزميات المبردة بانتظام، إضافة إلى توزيع المظلات الواقية عليهم لاستخدامها أثناء التحرك داخل المشاعر، خاصة في فترات الظهيرة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار توجيه أعضاء لجان البعثة الرسمية للحج السياحي بالتواجد الدائم في هذه المقرات على مدار 24 ساعة بنظام المناوبة اليومية، كما ستتواجد أيضًا داخل مخيمات منى وعرفات المخصصة لحجاج السياحة سواء في فئة الخمس نجوم أو البرامج الاقتصادية والبرية، لتقديم الدعم والمساعدة طوال فترة أداء المناسك، كما تم تحديد مقرات بعثة الوزارة للحج السياحي المتواجدة بالمملكة العربية السعودية بعناية بحيث تكون قريبة من أماكن إقامة حجاج السياحة.

وتتواجد البعثة في مكة المكرمة بفندقي مكارم أجياد والذي يتميز بقربه من الحرم المكي مما يسهل وصول الحجاج إليه، وفندق نسمات اليقين في شارع صدقي بمنطقة العزيزية والتي تشهد كثافة في تواجد حجاج البرامج الاقتصادية، بينما يتواجد مقر البعثة في المدينة المنورة بفندق كراون بلازا بالمنطقة الجنوبية لقربه من الحرم النبوي الشريف.

أرقام التواصل مع البعثات الرسمية لوزارة السياحة والآثار

وتُخصص الوزارة أرقام هواتف للتواصل مع أعضاء البعثة ولاستقبال كافة الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة سواء من قبل شركات السياحة أو حجاج السياحة المصريين مباشرة أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة، بجانب إعلان عناوين مقرات هذه البعثة، وهي على النحو التالي:

مكة المكرمة:

- فندق مكارم أجياد - شارع أجياد العام ــ مكة المكرمة (رقم الهاتف 00966506719982 )

- فندق نسمات اليقين - شارع صدقي بمنطقة العزيزية (رقم الهاتف 00966504972723)

المدينة المنورة:

- فندق كراون بلازا – شارع الملك فيصل بالمنطقة الجنوبية المركزية (رقم الهاتف 00966504944557)

كما تقوم لجان البعثة بمتابعة شكاوى واستفسارات حجاج السياحة وذويهم التي ترد للوزارة من خلال البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة من هنا أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، أو عبر الخط الساخن للوزارة (19654).

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