بعثة الحج السياحي: اجتماعات مكثفة مع شركات الطوافة لبحث استعدادات التصعيد إلى عرفات

عقدت بعثة الحج السياحي عدة اجتماعات مكثفة على مدار الأيام الماضية مع شركات الطوافة، لبحث الاستعدادات لتصعيد حجاج الشركات إلى عرفات ومنى لأداء مناسك الحج، والتأكد من التجهيز لتقديم كافة الخدمات المتفق عليها بين غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة السعودية طبقا للعقد الموقع بين الجانبين.

استعدادات تصعيد حجاج الشركات إلى منى وعرفات

جاء ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها البعثة، استعدادا لتصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات والمشاعر المقدسة.

وتتابع سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج السياحي، المباحثات التي تتم بين ممثلي غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة مطالبة ببذل أقصى جهد لتذليل العقبات أمام تحركات الحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأكدت رئيسة البعثة أن هناك تواصل مع كافة الجهات السعودية للاطمئنان على الاستعدادات قبل تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات لأداء فريضة الحج، كما تتلقى اللجنة المركزية للبعثة تقارير على مدار الساعة من جميع اللجان الفرعية بنتائج أعمال تلك اللجان من خلال الربط الآلي بينها جميعًا. كما يتم إحاطة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بكل تلك التقارير في إطار متابعته على مدار الساعة لأحوال الحجاج.



وطالبت سامية سامي باستمرار لجنة السياحة الدينية مع شركات الطوافة وضرورة الاطمئنان على تنفيذ الشركات كافة الإجراءات والخدمات المتفق على تنفيذها، وكذلك التواصل مع جميع مقدمي الخدمات للحجاج للوقوف على آخر استعداداتهم لخدمة الحجاج المصريين.

الخدمات المقدمة للحجاج بمخيمات منى وعرفات

ومن جانبه أكد احمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أن هناك عدة مشاكل تم حلها فيما يخص الخدمات المقدمة للحجاج بمخيمات منى وعرفات، وهناك جهود يتم بذلها على مدار الساعة لاستغلال كافة المساحات المتاحة لحجاج السياحة للحد من مشكلة الزحام المعروفة خاصة بمشعر منى، موضحا أن المباحثات مع شركات الطوافة استمرّت على مدار الساعة طوال الأيام الماضية.

كما تم عقد اجتماعين مهمين بالأمس مع شركتي الماسية والراجحي المختصين بخدمة حجاج السياحة لحل كافة المشاكل العالقة، وقد شارك بتلك الاجتماعات كل من ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويسري السعودي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة السياحة الدينية بالغرفة، حيث تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على إحاطة ممثلي الغرفة من رئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية، وكذلك جهازها الإداري بإشراف أسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة، بتقارير على مدار الساعة عن التطورات فيما يخص مخيمات منى وعرفات والاستعدادات لتصعيد الحجاج.



وشدد أحمد إبراهيم علي انه يتم التواصل المستمر مع مشرفي شركات السياحة المرافقين للحجاج للوقوف على آخر الاستعدادات لتصعيدهم مع توفير كافة الخدمات المطلوبة خلال التصعيد، مشددا على أن هناك قائمة باسماء وتليفونات مشرفي شركات السياحة لدى الجهاز الإداري للغرفة حيث يتم التواصل معهم علي مدار الساعة للاطمئنان علي حالة الحجاج.

تطبيق الضوابط المنظمة للحج السياحي

من ناحية أخرى، تستمر بعثة الحج السياحي في حالة استنفار عام لتنفيذ خطة للطوارئ لمتابعة احوال حجاج السياحة، تشمل الخطة آليات سريعة ومحددة للتدخل الفوري في الحالات الطارئة لحل المشاكل في أسرع وقت سواء في المخيمات أو التغذية، حيث تسعى البعثة بكافة لجانها إلى التأكد التزام شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج وكذلك التزامها بتطبيق الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار، وتضمنت كل ما يضمن راحة وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم طوال رحلة الحج، وهناك حتي الان التزام تام من قبل كافة شركات السياحة بالضوابط إلى جانب تميز الخدمات المقدمة للحجاج خاصة فيما يخص سكن حجاج الشركات بفنادق تقع قريبة من المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة، وتشمل كافة برامج الحج السياحي بما فيها الاقتصادي والبري تقديم وجبات طوال الرحلة بخلاف البوفيهات المفتوحة بفنادق الخمس نجوم.

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