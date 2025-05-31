السبت 31 مايو 2025
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دين ودنيا

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

بشرى سارة بشأن إجابة
بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج

موسم الحج 2025، كشف الشيخ عبد الله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج.

بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج

ومن جانبه، قال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: “للحاج دعاء مستجاب وليس دعوة واحدة، فدعاء الحاج مستجاب ببشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

 

وأوضح “سلامة” لـ"فيتو" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: «الغازي في سبيل الله والمعتمر والحاج وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم».

 

وأكد أنه على الحاج أن يدعو دائما في كل موطن من المواطن، ويطلب من الله جل وعلا كل خير، ويدعوه بكل ما ينفعه في أمر الدين والدنيا والآخرة، مشددا على الحجاج عدم نسيان الدعاء إلى بلادهم بالحفظ والأمن والأمان.

 

شروط وجوب الحج 

ومن جانب آخر، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، شروط وجوب الحج على الإنسان.

وأكد أنها تتمثل في: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المالية والبدنية لأداء هذه الفريضة، فمن قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا فلا يجب عليه الحج.

وأضاف المركز عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”: "ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا أناب عنه مَن يؤدي الفريضة مكانه - على المختار للفتوى -، ومن كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.

 

بيان فرضية الحج بالكتاب والسنة وإجماع الأمة

الحجُّ ركنٌ مِن أركان الإسلام الخمسة التي وَرَدَ ذكرها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الشيخان.

والحج فرضٌ بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأُمَّة، وقد أناطه الشرعُ الشريفُ بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خَطَبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فقال رجلٌ: كلَّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فسَكَت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» أخرجه الشيخان.

 

قال الإمام القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" (4/ 142، ط. دار الكتب المصرية): [ذَكَرَ اللهُ تعالى الحجَّ بِأَبْلَغِ ألفاظِ الوجوب، تأكيدًا لِحَقِّهِ وتعظيمًا لحُرمته، ولا خلاف في فريضته، وهو أَحَدُ قواعد الإسلام، وليس يَجِبُ إلا مرةً في العُمر] اهـ.

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