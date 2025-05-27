نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إجراءات تقنين أوضاع التعديات على أراضي السكك الحديدية (صور)

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تقنين أوضاع التعديات على أراضي ولاية السكة الحديد بمركز ومدينة القنطرة شرق، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المستشار هشام هاشم المستشار القانوني للمحافظة، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، محمد عوض مدير الشئون القانونية بالمحافظة، رئيس قسم أملاك السكة الحديد وممثلي شركة mot، والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع، فيتو

عرض ومناقشة أوضاع التقنين

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة تقنين أوضاع قاطني أراضي ولاية السكة الحديد بعزبة الغطوس التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وبحث طرق التقنين لهم، وذلك طبقًا لقرار لجنة استرداد أراضي الدولة، بما يحقق استقرار أوضاع تلك الأهالي وإيجاد حلول مناسبة لهم.

جانب من الاجتماع، فيتو

تشكيل لجنة مشتركة بين محافظة الإسماعيلية وعدد من الجهات

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين محافظة الإسماعيلية ومركز ومدينة القنطرة شرق وهيئة السكة الحديد وشركة mot؛ للنزول على الطبيعة وحصر وتصنيف حالات التعدي على أرض الواقع.

جانب من الاجتماع، فيتو

ووجَّه "عصام" بضرورة التسعير العادل للقيمة الإيجارية لحالات التعدي؛ مراعاةً البعد الاجتماعي للأهالي مع ضرورة استرداد حق الدولة والشعب وضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء اللجنة بما يحقق نتائج أكثر إيجابية وملموسة على أرض الواقع ليشعر بها المواطن.

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