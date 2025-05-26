الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات بيئية مفاجئة على المنشآت المطلَّة على بحيرة التمساح في الإسماعيلية

جانب من سحب العينات،
جانب من سحب العينات، فيتو

نفذت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، حملة تفتيشية، اليوم الإثنين، للمرور على عدد من المنشآت المحيطة ببحيرة التمساح؛ لمراجعة مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البيئية المعتمدة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع  معمل الرصد البيئي التابع لادارة الوقائى بمديرية الصحة، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية.  

صحة الإسماعيلية تكرم الأطباء في يوم الوفاء (فيديو وصور)

بالأسماء، ضحايا حادث بيارة الصرف الصحي بالإسماعيلية

الهدف من إقامة الحملات 

وأوضحت المهندسة مروة الخولي، مدير إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف المرور الدوري على المنشآت المحاذية للبحيرة، لرصد ومنع أي مصادر محتملة للتلوث والتعديات، حفاظًا على النظام البيئي البحري. 

جانب من سحب العينات، فيتو

سحب عينات من البحيرة لتحليلها 

وأضافت أن معمل الرصد البيئي قام بسحب عينات من مياه البحيرة لتحليلها والتأكد من سلامتها البيئية. 

 

مؤكدة على استمرار الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير البيئية.
 

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة على كافة المنشآت المطلة على بحيرة التمساح، بما يسهم في الحد من مصادر التلوث البيئي والحفاظ على البيئة البحرية، تواصل إدارة شئون البيئة بالمحافظة جهودها الميدانية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية البيئة البحرية بحيرة التمساح بالإسماعيلية

مواد متعلقة

صحة الإسماعيلية تكرم الأطباء في يوم الوفاء (فيديو وصور)

منطقة الإسماعيلية تختتم استعداداتها لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

الإسماعيلية تتجاوز المستهدف من توريد محصول القمح

بالأسماء، ضحايا حادث بيارة الصرف الصحي بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

كان بيستغيث قبل الواقعة بساعات، رسالة غامضة لعمرو الدجوي عن وفاة شقيقه

مزاعم لإعلام عبري وجنرالات: مصر تستعد للحرب

شريف فاروق ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

رئيس البنك الأهلي يكشف مصير فائدة الشهادات القديمة والدولارية

مصادر فرنسية رسمية تعلق على صفعة ماكرون: مشكلات زوجية ولحظة تنفيس

وفاة نجل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وتشييع الجنازة غدًا بالغربية

نقيب الأطباء: إخلاء وحدات الإيجار القديم قنبلة والعيادات غير مخاطبة بحكم الدستورية

قبل كأس العالم للأندية، السفيرة الأمريكية تزور النادي الأهلي (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين 26 مايو 2025

سعر كيلو الأرز السائب في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مجموعات بطولة كأس العرب 2025 بقطر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعظم أيام الدنيا، لماذا خص الله العشر الأوائل من ذي الحجة بكل هذا الفضل؟

كيف تستعد جسديا وروحيا لرحلة الحج؟ عالم أزهري يجيب (فيديو)

مسجد نمرة أحد مساجد الحج الخمسة داخل الحرم

المزيد
الجريدة الرسمية