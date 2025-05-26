حملات بيئية مفاجئة على المنشآت المطلَّة على بحيرة التمساح في الإسماعيلية

نفذت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، حملة تفتيشية، اليوم الإثنين، للمرور على عدد من المنشآت المحيطة ببحيرة التمساح؛ لمراجعة مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البيئية المعتمدة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع معمل الرصد البيئي التابع لادارة الوقائى بمديرية الصحة، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية.

الهدف من إقامة الحملات

وأوضحت المهندسة مروة الخولي، مدير إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف المرور الدوري على المنشآت المحاذية للبحيرة، لرصد ومنع أي مصادر محتملة للتلوث والتعديات، حفاظًا على النظام البيئي البحري.

سحب عينات من البحيرة لتحليلها

جانب من سحب العينات، فيتو

وأضافت أن معمل الرصد البيئي قام بسحب عينات من مياه البحيرة لتحليلها والتأكد من سلامتها البيئية.

مؤكدة على استمرار الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير البيئية.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة على كافة المنشآت المطلة على بحيرة التمساح، بما يسهم في الحد من مصادر التلوث البيئي والحفاظ على البيئة البحرية، تواصل إدارة شئون البيئة بالمحافظة جهودها الميدانية.



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