محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في بنها وطوخ

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جولة تفقدية اليوم السبت بعدد من لجان امتحانات الشهادة الاعدادية، بمدارس مدينتى بنها وطوخ، للعام الدراسى الحالي، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين.

رافق المحافظ كل من مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والمهندس وائل جمعة رئيس مدينة طوخ والدكتورة رشا مصطفي مدير التأمين الصحي بالقليوبية وياسر إبراهيم نائب رئيس مدينة بنها.

جولة محافظ القليوبية على لجان الشهادة الإعدادية



وتفقد محافظ القليوبية الإمتحانات بمدارس ناصر الاعدادية بنين والشهيد مدحت طلعت الرسمية للغات وسعد زغلول الاعدادية بنات بمدينة بنها ومدارس مجمع الشهيد ياسر عصر للبنات، ومجمع مدارس طوخ التجريبية للبنين، واطمأن على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 120,413 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية تغطي كافة الإدارات وسوف تستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء 4 /6 /2025.

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