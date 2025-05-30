الجمعة 30 مايو 2025
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محافظات

بالأسماء، تجهيز 471 ساحة لعيد الأضحى المبارك بالقليوبية

ساحات عيد الأضحى
ساحات عيد الأضحى المبارك بالقليوبية، فيتو

أعلن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك وبدء تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 بمحافظة القليوبية، حيث جرى تجهيز 471 ساحة رئيسية في المراكز والمدن استعدادا لصلاة العيد بزيادة 20 ساحة عن عيد الفطر، إذ قامت المديرية بتجهيز الساحات المختلفة وإعلان الطوارئ في كل مساجد المديرية في مختلف الإدارات.

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تجهيز 471 ساحة لعيد الاضحى المبارك بالقليوبية 

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه جري اعتماد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 بمحافظة القليوبية في المساجد والساحات ومراكز الشباب أبرزها إضافة ساحة جديدة بنادي بنها الرياضي لأداء صلاة العيد وفق توجيهات المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية بالتوسع في إقامة ساحات الصلاة والتي جاءت كالتالي:


من المقرر أن تشهد أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 بمحافظة القليوبية أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها في تمام 06:18 ص الساعة  ص في المساجد الكبرى التي يؤدي فيها صلاة الجمعة بجانب الساحات المعتمدة وعددها 471 ساحة.

ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 
ساحات عيد الاضحي المبارك بالقليوبية  ،فيتو 

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