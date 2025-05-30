السبت 31 مايو 2025
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محافظات

محافظ القليوبية يتابع حجاج المحافظة ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة لهم

بعثة الحج للقليوبية،فيتو
بعثة الحج للقليوبية،فيتو

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم الجمعة حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء القليوبية إلى المدينة المنورة، حيث تابع الاستعداد لتفويجهم لمنى وعرفات وأن الخدمة التي تقدمها مديرية التضامن والمشرفين التابعين لهم يقومون على خدمة الحجيج على المستوى المرجو.

 

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محافظ القليوبية يتابع حجاج القليوبية بالأراضي المقدسة 

ووجه المحافظ أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بـالقليوبية وكذلك  المشرف على الفوج لحجاج الجمعيات هذا العام، بالمتابعة المستمرة مع سيادته للاطمئنان على أحوال الحجاج طوال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة مؤكدا على أعضاء البعثة الرسمية، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أي عقبات لكي يؤدي الحجاج المناسك في سهولة ويسر.

ومن الجدير بالذكر أنه تم اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام 1446 هـ 2025م، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث ظهرت نتيجة القرعة باختيار عدد 264 حاجا على مستوى محافظة القليوبية.

ويقسم الحجاج إلى ٣ مستويات: المستوى الأول: 86 حاج والمستوي الثانى 90 حاجا والمستوي الثالث 88 حاجا، كما تم اختيار ٥ مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

بعثة الحج للقليوبية،فيتو 
بعثة الحج للقليوبية،فيتو 
بعثة الحج للقليوبية،فيتو 
بعثة الحج للقليوبية،فيتو 

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المؤسسة القومية لتيسير الحج المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التضامن الاجتماعي بالقليوبية المنطقة الاستثمارية ببنها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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