سقوط بلكونات وصراخ، الرعب يسيطر على سكان الإسكندرية والنشطاء يرصدون حالة الفزع (فيديو)

عاصفة الإسكندرية، سيطرت حالة من الرعب على سكان الإسكندرية بسبب الإعصار والرعد والبرق والأمطار الغزيرة التي داهمت الإسكندرية فجأة، ولأول مرة يحدث هذا الطقس الغريب في الإسكندرية في هذا الوقت من العام، حيث تستعد الإسكندرية لاستقبال المصيفين من كل محافظات مصر.

عواصف الإسكندرية تثير فزع السكان

حالة الطقس الغريبة في الإسكندرية، وصفها العديد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ "المرعبة"، ودشن النشطاء هاشتاج بعنوان "الإسكندرية" أظهروا فيه حالة تغير الطقس فجأة في الإسكندرية، ولحظة حدوث العواصف والرعد والبرق والأمطار الغزيرة، الأمر الذي تسبب في حالة من الفزع بين السكان، وخاصة بعد سقوط أجزاء من عقار وسقوط البلكونات على السيارات، ما تسبب في تحطيمها.

سلم يارب على أهل اسكندرية ويعديها على خير يارب 🤲🤲#اسكندرية pic.twitter.com/Potrd5oiNC — Amir Nobar (@amir_nobar) May 31, 2025

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم مما حدث في الإسكندرية، بعضهم أشار إلى أن الطقس السيء والعواصف جاءت فجأة، بينما أشار آخرون إلى أن الأمر ينذر بشيء لا يعلمه إلا الله، وأعتبر آخرون أن العاصفة التي جاءت فجأة على الإسكندرية رسالة من الله وخاصة أن هذه العاصفة لم تمر من قبل بالمدينة على مدار السجلات المناخية.

الأمطار وثلوج الإسكندرية أغرقت الأنفاق، فيتو



وعبرت إيمان إبراهيم، باحثة في أصول الدين والعقيدة بالأزهر، عن مخاوفها لما حدث في الإسكندرية فقالت: “زلازل متتابعة، ثم مَوجة حر مريبة، ثم عواصف رملية، ثم أمطار مصحوبة بِرُعُود وصواعق مدمرة، كل هذا مخيف ومُنذِر بشيء لا نعلمه، اللهم رَحمتك ولُطفك.. إسكندرية”.

كأننا فجأة في قلب إعصار

وعلق البلوجر إسلام صقر على عاصفة الإسكندرية فقال: “حجم الثلوج التي نزلت في الإسكندرية ونفق غرقان ومغطى بالثلوج.. شيء غير طبيعي اللي بيحصل سبحانك يا الله فعلًا الإنسان ضعيف جدًا أمام قدرة الله ربنا يلطف بنا في الدنيا ويوم الفزع الأكبر.. إسكندرية”.

أما البلوجر ياسر الحزيمي فقال: “اللي بيحصل في الإسكندرية دلوقتي درس كبير لينا كلنا... درس بيقول إن كل شيء ممكن يتغير في لحظة، وإن مافيش قوة تقدر تقف قدام إرادة ربنا.. إحنا في عز الصيف، وأقل حاجة الواحد كان ممكن يتوقعها هي عاصفة ترابية عنيفة، تبقى نهايتها أمطار وتقلب لشتا وثلج.. يوم بدأ بحرارة وتكييفات شغالة، وانتهى بسماء مرعبة وبرق ورعد وصوت رياح يخوف، كأننا فجأة في قلب إعصار.. اللي حصل مش بس ظاهرة جوية... ده تذكير إلهي بقدرة الله التي لا تحد، وإن كل ظن وتوقع ممكن ينهار قدام مشيئته.. كل اللي بيظن إنه ضامن بكرة، أو شايف طريقه واضح، أو حتى فقد الأمل... المشهد ده رسالة ليه: إن الحال لا يدوم، وإن الله قادر يغير أي شيء في لمح البصر”.

الرعد والبرق في الإسكندرية، فيتو



وعبر البلوجر تامر محمد عن مخاوفه فقال: “الإسكندرية تعلن الطوارئ يبدو أن الأرض تتهيأ لأمر عظيم لا يعلمه إلا الله استغفروا واستقيموا يرحمكم الله سترك يا رب”.

الاسكندرية قبل قليل

نفق شارع جمال عبد الناصر

ونفق سيدي بشر#الإسكندرية#مطر#اسكندرية pic.twitter.com/A3RQ3UKdhA — تغطية الأخبار العالمية (@BybyDyfyd2050) May 31, 2025

سقوط أجزاء من بلكونات على السيارات

أما البلوجر طارق حمدي فقال: “سقوط أجزاء من “بلكونات” على السيارات بسبب الأمطار في الإسكندرية صراخ الناس في المنازل.. تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة ساعة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية اسكندرية.. الأمر مرعب”.



وقالت البلوجر رؤى عبد الباسط: “العاصفة التي مرت قبل قليل قادمة من غرب مصر وتعتبر شبه إعصار متوسط في سرعة الرياح التي سجلتها تعدت الـ90 كيلو متر في الساعة، لم تمر من قبل بمدينة الإسكندرية على مدار السجلات المناخية.. سلم يا رب”.

سقوط البلكونات وتهشم السيارات، فيتو



وعبر البلوجر علاء بورجيلة عن مخاوفه فقال: “مجرد زلزال لثواني عيشنا في رعب وعاصفة حصلت هنموت من الخوف امال هنعمل أيه في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه اللهم أحسن خاتمتنا جميعًا.. الإسكندرية”.

وقالت البلوجر أمير نوبار “سلم يارب على أهل اسكندرية ويعديها على خير يا رب”.

تحذير من التغير المناخي بالإسكندرية

وعبر البلوجر تومي ميدو عن مخاوفه فقال: “اللى حصل فى الاسكندرية والتغير المفاجئ للمناخ ينذر أن احتمال كبير أن تختفي تختفى الإسكندرية بسكانها.. فى أقل من شهر تتعرض لزلزلين وعاصفة بالشكل ده ومش عاصفة عادية لا ديه عاصفة مرعبة”.

اللى حصل فى اسكندرية والتغير المفاجئ للمناخ ينذر ان احتمال كبير اسكندرية تختفى بسكانها لما فى اقل من شهر تتعرض لزلزلين وعاصفة بالشكل ده ومش عاصفة عادية لا ديه عاصفة مرعبة#اسكندريه#alexandria

alexandria pic.twitter.com/CTqmZrLIde — Tomi Mido (@_TomiMido) May 31, 2025



وعلق البلوجر أحمد حمدي فقال: “هي الناس واخده الموضوع دا هزار.. زلزال بعده زلزال بعده مطر ورعد والناس بتهزر. دا إنذار إنتبه، “حَتَّىٰۤ إِذَا جَاۤءَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ رَبِّ ٱرۡجِعُونِ * لَعَلِّیۤ أَعۡمَلُ صَـٰلِحا فِیمَا تَرَكۡتُۚ كَلَّاۤۚ” توبوا إلى الله التواب الرحيم.. الإسكندرية”

تهشم السيارات في الإسكندرية بسبب العاصفة، فيتو



أما البلوجر محمد عيد فعبر عن رعبه قائلًا: “اللي حصل في الإسكندرية ده أكثر حاجة مرعبة عشتها في حياتي والله، برق طول الوقت ورعد بيهز البيت مفيش نت ولا شبكه الشبابيك مش بتتقفل والثلج بينزل علينا كأنه رصاص مع كل حاجه بتحصل قلبي بيترج من الرعب، أن الدنيا كلها بتغيير في لحظة ومش مستعدين سبحانك يارب.. الإسكندرية”.

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