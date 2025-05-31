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محافظ الإسكندرية يوجه بالدفع بمزيد من الأتوبيسات لتسهيل انتقال الطلاب إلى امتحانات الإعدادية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يوجه بالدفع بمزيد من الأتوبيسات

 وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الهيئة العامة للنقل العام بتكثيف تواجد الأتوبيسات في مختلف المناطق لتسهيل انتقال الطلاب لأداء الامتحانات، وذلك بعد  موجة الطقس غير المستقر والرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة فجر اليوم.

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 ويأتى ذلك بعد قرار محافظ الإسكندرية بتأجيل موعد امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة ساعة، لتبدأ في تمام العاشرة صباحًا بدلًا من التاسعة، اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025، حرصًا على سلامة الطلاب وتوفير الوقت الكافي للأجهزة التنفيذية للتعامل مع آثار سوء الأحوال الجوية.

 

كما وجه المحافظ منذ فجر اليوم  رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركات الصرف الصحي والنظافة لرفع مياه الأمطار من محيط المدارس وتكثيف أعمال النظافة استعدادًا لبدء الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

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