الطبيعة تقسو على الإسكندرية، عاصفة غير طبيعية تضرب كليوباترا والأمطار تغرق نفق سيدي بشر (فيديو)

ضربت عاصفة رعدية ورياح شديدة منطقة كليوباترا بالإسكندرية، كما أغرقت مياه الأمطار نفق سيدي بشر وسط تقلبات مفاجأة في الطقس وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بلغت ذروتها منذ قليل.

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي كانت قد بلغت ذروتها منذ قليل، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تلك الحالة والتي تشير إلى تعرض المحافظة إلى أمطار ورياح متفاوتة الشدة تكون رعدية.

وكلف الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.



كما وجه، المسؤولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.



وأوضح محافظ الإسكندرية وجود تدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها وإزالة كافة الخسائر الناتجة عن سرعة الرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة منذ قليل.



ونشرت محافظة الإسكندرية أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

• (الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.

• (الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175)

• (الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125)

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