الجمعة 30 مايو 2025
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محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة

شبرا الخيمة، القليوبية
شبرا الخيمة، القليوبية

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية صباح اليوم الجمعة الشكوي المرسلة من أحد المواطنين بشأن إشغال بحرم طريق شارع 135 بحي غرب شبرا الخيمة.

ووجه  المحافظ علي الفور  خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة بالتنسيق مع العميد مأمور قسم أول شبرا الخيمة بسرعة التوجه إلى الموقع، وإزالة أسباب الشكوى، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالشارع  وإزالة أسباب الشكوى.

 

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متابعة الإشغالات بحرم طريق شارع 135 بحي غرب شبرا الخيمة


الاستمرار فى التصدي لظاهرة الاشغالات وجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصة  ظاهرة انتشار فريزة مخلفات القمامة والإشغالات  .
وشدد محافظ القليوبية بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات وفتح الطريق أمام المواطنين.. 
وتهيب محافظة القليوبية بالالتزام بالطريق العام  تيسيرا علي المواطنين لسهولة الحركة والتنقل وعدم إشغال نهر الطرق العامة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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