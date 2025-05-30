الجمعة 30 مايو 2025
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120 ألف طالب يؤدون غدا امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعداديةبالقليوبية،فيتو

أصدرت مديرية التربية والتعليم بـ القليوبية عددا من النصائح والتعليمات تخص طلاب الشهادة الإعدادية، الذين يبدأون امتحانات نهاية العام غدا السبت، تزامنا مع بدء تطبيق نظام البوكليت في الأسئلة والإجابة لأول مرة هذا الفصل الدراسي.

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120 ألف طالب يؤدون غدا امتحانات الإعدادية بالقليوبية 


وجه مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية رسالة الي طلاب الشهادة الإعدادية الذين يؤدون امتحان اللغة العربية غدا وفق جدول امتحانات نهاية العام عددا من النصائح حرصًا على مستقبل الطلاب من خلال التأكيد علي  اتبع ما يلى خلال الإجابة بنظام البوكليت لمادة اللغة العربية التي يؤديها الطلاب غدا  السبت:
. اقرأ التعليمات جيدا ؛ لتعرف المطلوب.
. عدد صفحات كراسة الإجابة أربع عشرة (14) صفحة بما فيها الغلاف.
. تأكد من ترتيب الصفحات وعددها قبل الإجابة.

. عدد الأسئلة (موضوعية، ومقالية سبعة وعشرون (27) سؤالا.
. زمن الامتحان ساعتان ونصف، بالإملاء.
. الدرجة الكلية أربعون (40) درجة.

. اقرأ السؤال بعناية قبل الإجابة، ولا تتسرع في الإجابات.
. التعبير الإبداعي مكون من موضوعين، اكتب في موضوع واحد منهما.
. النصوص الشعرية مكونة من نصين، أجب عن أسئلة نص واحد منهما.
. استخدم القلم الجاف الأزرق في الإجابة، ولا تستخدم المزيل نهائيا.
. عند الإجابة على الأسئلة الاختيارية من متعدد اختر إجابة واحدة فقط، وإلا تعتبر الإجابة ملغاة.
. لا تنس كتابة الخط العربي؛ حتى لا تُلغى درجته.
. إذا أردت إعادة اختيار فاكتب أمام الخطأ كلمة ملغاة.
. حافظ على نظافة الورقة، ولا تشطب فيها.

في سياق متصل تنطلق غدًا السبت الموافق 31 مايو 2025 امتحانات نهاية العام الدراسي لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة القليوبية حيث يؤدي الامتحانات هذا العام  120,413 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية تغطي كافة الإدارات التعليمية ال12
بالمحافظة، في بنها وقليوب وغرب شبرا وشرق شبرا وطوخ والقناطر الخيرية وكفر شكر وشبين القناطر والخانكة والعبور والخصوص وقها

استعدادات امتحانات الإعدادية بالقليوبية 

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن  مديرية التربية والتعليم استعدت لامتحانات الإعدادية  بكافة الإمكانيات لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة، حيث جري تجهيز اللجان من حيث الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة والمياه.
تنسيق الإجراءات الأمنية مع الجهات المعنية لتأمين محيط اللجان وطرق وصول الطلاب.
أشار إلي التعاون مع مديريات الصحة، والكهرباء، والتموين، والمياه والوحدات المحلية لتوفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة ومستقرة.
كما تم توزيع الأطقم الإشرافية على اللجان بالشكل التالي:
446 رئيس لجنة
1,385 مراقب أول
13,815 ملاحظًا
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية حرص المديرية  التام على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير كافة سبل الراحة والدعم النفسي والمعنوي لهم متمنيا النجاح والتوفيق لكل الطلاب  وأن تُكلل جهودهم بالتميز والنجاح والتفوق
أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن جدول امتحانات الشهاده الاعداديه كالتالي: 
السبت: 31 مايو 2025 اللغة العربية ساعتان ونصف 
التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية 
الاحد: الاول من يونيو 2025 الجبر والاحصاء ساعتان 
الدراسات الاجتماعية ساعتان 
الاثنين: 2 يونيو 2025 اللغة الإنجليزية ساعتان 
التربية الدينية ساعة ونصف 
الثلاثاء: 3 يونيو 2025 العلوم ساعتان 
التربية الفنية ساعتان 
الاربعاء: 4 يونيو 2025 الهندسة ساعتان
الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة

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