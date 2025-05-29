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المؤبد لشقيقين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، السجن المؤبد لشقيقين وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، كما قضت ببراءة المتهم الثالث.

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السجن المؤبد لشقيقين وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة  بالقليوبية المتهمين:- "وائل ش إ م" السن ٤٦- سائق ومقيم في عزبة نسيم شبرا الخيمة، و"أحمد ش إ م" السن ٤٠ سائق، ومقيم في مساكن اسكو شبرا الخيمه، و"هشام أ ا ح" السن ٢٧ عاطل ومقيم في شارع أرض الدكتور دائرة قسم شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٩٨٥٥ لسنة ٢٠٢٤ ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٢٠/٢٦ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حازوا جواهر مخدرة (غيروين indante cache amide: حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا بقصد الاتجار مادة البترومكسول والتي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا سلاحًا ناريًا مششخنا (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

واستكمل أمر الإحالة أنهم حازوا ذخائر عدد ١١ طلقة، مما تستعمل في السلاح الناري سالف الوصف والذي لا يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه.

واستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخیص سلاحًا ناريًا غير مششخن بندقية خرطوش) على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أنهم حازوا ذخائر عدد مطلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الوصف والذي لا يجوز الترخيص بحيازته أو أحرازه.

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جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية

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