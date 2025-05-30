رفعت فياض يكتب: البكالوريا بقرار وزاري بعد تعديلات مرتقبة لقانون التعليم، دبلوم فني لمدة سنة بعد الإعدادية للسباكة والنجارة لتلبية احتياجات سوق العمل، 50 مدرسة فنية إيطالية في 2026

تستعد الحكومة خلال الساعات القليلة القادمة لإحالة قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى مجلس النواب ومن المواد التي تتضمنها هذه التعديلات استحداث تعليم فنى ومهنى لأول مرة فى مصر تكون لمدة سنة واحدة أو سنتين فقط بعد الإعدادية لتخريج نوعية جديدة من طلاب التعليم الفنى والمهنى متقنين لمهن لا يحتاج إتقانها ثلاث سنوات مثل مهن السباكة أو النجارة أو الحدادة إلخ.

كما تنص تعديلات القانون على أن تشمل مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهذا يعني بالتحديد مصير شهادة البكالوريا الجديدة التي اقترحتها وزارة التربية والتعليم ليتم تطبيقها بدءا من العام القادم وسوف تتيح هذه التعديلات لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارا وزاريا فقط بهذه الشهادة دون الحاجة إلى إصدار قانون خاص بشأنها وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات.

وهذا يعنى أنه بعد الموافقة على هذا التعديل فى القانون سيصدر وزير التربية والتعليم قرارا بشهادة البكالوريا الجديدة ويبدأ تطبيقها بدءا من العام القادم على أن تكون دراستها اختيارية لمن يريد مثلها مثل شهادة الأي جى الإنجليزية وشهادة الدبلومة الأمريكية.

أما إذا أرجأ البرلمان مناقشة هذه التعديلات فى قانون التعليم المشار إليه ـ وهذا احتمال ضعيف ـ فهذا يعنى أنه لن يبدأ تطبيق شهادة البكالوريا الجديدة على طلاب الصف الأول الثانوى بدءا من العام القادم كما كان مطروحا.

وإذا عدنا إلى قضية التعليم الفنى المطروحة في تعديلات القانون والتى سيتم فيها تكريس اهتمام أكبر من جانب الدولة بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محليا وعالميا.

وتم أخيرا الاتفاق مع عدة جهات دولية وفي مقدمتها إيطاليا وكوريا الجنوبية على إيجاد نوع من التعليم الفنى الدولى فى مصر والاستفادة من خبرات هذه الدول فى هذا المجال، خاصة وأن سوق العمل الإيطالى على سبيل المثال يحتاج إلى عمالة فنية ماهرة بشكل كبير جدا، وبناء عليه تم الاتفاق بين مصر وإيطاليا أن تبدأ الدراسة بدءا من العام القادم في 50 مدرسة فنية على الأقل الشراكة مع 50 شركة مصرية وإيطالية فى تخصصات فنية مختلفة.

وستبدأ الدراسة بهذه المدارس الفنية داخل مدارس ثانوية صناعية وسيقوم الجانب الإيطالى بتحديد المهن المختلفة التي يحتاجها سوق العمل الإيطالى لكى يعمل مع الجانب المصرى فى تدريب الطلاب الملتحقين بهذه المدارس على هذه المهن فى العديد من الشركات، وسوف يفتح هذا المجال بناء شراكات متعددة فى مختلف تخصصات التعليم الفنى مع الشركات والمصانع المتخصصة فى المهن المختلفة لكي تبدأ صياغة جديدة لشكل التعليم الفنى فى مصر بحيث يقضي الطالب نصف مدة الدراسة بالمدرسة والنصف الآخر فى الشركة أو المصنع المتخصص في مجاله لضمان تدريب الطلاب على أحدث ماهو موجود فى التخصصات الفنية داخل هذه المصانع والشركات، ويؤهل هذا الطلاب كي يطبقوا على أرض الواقع ما يدرسونه داخل المدرسة، وبذلك سيتقنون أحدث التخصصات الموجودة فى سوق العمل وبذلك نقضى على الفجوة الموجودة بين ما يتم تدريسه في مدارس التعليم الفنى حاليا وبين الاحتياجات والتخصصات الفعلية فى سوق العمل سواء كان محليا أو عالميا وهو مانطلق عليه " التعليم الفنى المزدوج".

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