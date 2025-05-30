ماكرون: الغرب يخاطر بفقدان مصداقيته أمام العالم حال تخليه عن غزة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، من أن الغرب يخاطر بفقدان كل مصداقيته أمام العالم إذا تخلى عن غزة، وسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء.

فرنسا يحذر من ترك غزة وحيدة

وأعرب ماكرون عن تقديره للجهود المصرية القطرية الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه "لا يمكن أن نترك إسرائيل منطلقة اليدين تفعل في غزة ما تشاء".

وأكد ماكرون، خلال كلمة ألقاها في منتدى حوار شانجريلا الدفاعي في سنغافورة، رفض فرنسا للمعايير المزدوجة"، التي يجب أن تنطبق أيضًا على الحرب في أوكرانيا.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن بلاده تدافع دومًا عن مصالحها أولًا، وتريد التعاون لا التبعية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في سنغافورة مع رئيس وزرائها لورانس وونج، قال ماكرون إن فرنسا قد تشدد موقفها من إسرائيل إذا واصلت منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، مؤكدًا أن باريس ملتزمة بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف: "الحصار الإنساني يخلق وضعًا لا يمكن الدفاع عنه على الأرض".

وتابع ماكرون: "لذا، إذا لم يكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة، فمن الواضح أنه يتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي"، محذرًا من أن فرنسا قد تفكر في تطبيق عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.

وقال الرئيس الفرنسي إن باريس ملتزمة بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي، وأكد مجددًا دعمه لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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