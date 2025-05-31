البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عشية رسامات أساقفة جدد

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم قداسة عشية سيامة وتجليس الأساقفة الجدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما يقام قداس السيامة صباح الأحد 1 يونيو، بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لإتمام مراسم سيامة ثمانية من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، وذلك لتلبية الاحتياجات الرعوية في عدد من الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة، بالإضافة إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

تعزيز العمل الرعوي

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه من المقرر أيضًا تجليس نيافة الأنبا إيلاريون، الأسقف العام، على كرسي إيبارشية البحيرة وتوابعها، في خطوة تعكس حرص الكنيسة على تعزيز العمل الرعوي وتنظيم الخدمة في المناطق المختلفة.

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات حضور قداس رسامة الأساقفة الجدد

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن ترتيبات حضور قداس سيامة وتجليس الأساقفة الجدد، المقرر إقامته في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية خلال يومي السبت 31 مايو والأحد 1 يونيو 2025.

طلب الدعوات

وأوضحت الكنيسة أنه يمكن طلب الدعوات الخاصة بالحضور من المطرانيات التي يُسام لها أساقفة جدد، أو من مكتب الكشافة الموجود أمام مسرح الأنبا رويس داخل الكاتدرائية، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي.

بالنسبة لمواعيد الفعاليات، ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم السبت 31 مايو الساعة 5 مساءً، وتبدأ صلاة العشية الساعة 7 مساءً. وفي يوم الأحد 1 يونيو، تفتح الأبواب الساعة 6:30 صباحًا، ويبدأ قداس السيامة الساعة 7 صباحًا.

وشددت الكنيسة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم الحضور قبل الوقت، كما أكدت أن الدخول مسموح فقط لحاملي الدعوات التي توزعها الإيبارشيات والأديرة.

أما بالنسبة لترتيبات الدخول، فالكهنة والشعب من حاملي الدعوات سيدخلون من البوابة الرئيسية للكاتدرائية بشارع رمسيس (بوابة 1) سيرًا على الأقدام، بينما يُسمح للمطارنة والأساقفة بالدخول بسياراتهم من نفس البوابة. كما ستكون خدمة الشمامسة مخصصة فقط لخورس الكلية الإكليريكية – قسم نهاري.

في مساء السبت، سينظم خدام الكشافة دخول الكهنة وشعب الإيبارشيات، أما صباح الأحد فسيتم دخول الكهنة والرهبان والشعب من السلم الجانبي من الجهة القبلية للكاتدرائية.

واختتمت الكنيسة بيانها بدعوة الحاضرين للتعاون مع رجال الأمن وخدام الكشافة للحفاظ على النظام وضمان سير القداس بشكل منظم ومحترم.

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