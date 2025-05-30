التضامن تختتم تفويج حجاج الجمعيات إلى الأراضي المقدسة.. السياحة تبدأ الاستعدادات لتصعيد ضيوف الرحمن.. وطوارئ في الفرق الطبية لتكثيف الخدمات

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، استعدادا للتصعيد إلى منى وعرفات، كما وصلت، إلى الأراضي السعودية، آخر رحلات الحج السياحي البري لموسم الحج لعام 1446هـ، والتي انطلقت من مصر لأداء فريضة الحج.

تفويج رحلات الحج البري إلى السعودية

ومن جانبها، أكدت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن إجمالي رحلات الحج السياحي البري التي تم تسييرها هذا الموسم بلغت 180 رحلة تقل 7500 حاج سياحة من المستوى البري بأتوبيسات سياحية حديثة، وتم فحصها فنيًا وسياحيًا بشكل شامل قبل بدء الرحلات للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة والكفاءة، مؤكدة على متابعة لجان الوزارة المنتشرة على طول مسار رحلات الحج البري عن كثب لحركة كافة الرحلات.

وعقدت بعثة الحج السياحي عدة اجتماعات مكثفة على مدار الأيام الماضية مع شركات الطوافة، لبحث الاستعدادات لتصعيد حجاج الشركات إلى عرفات ومنى لأداء مناسك الحج، والتأكد من التجهيز لتقديم كافة الخدمات المتفق عليها بين غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة السعودية طبقا للعقد الموقع بين الجانبين.

استعدادات تصعيد حجاج الشركات إلى منى وعرفات

جاء ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها البعثة، استعدادا لتصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات والمشاعر المقدسة.

وأكدت رئيسة البعثة أن هناك تواصل مع كافة الجهات السعودية للاطمئنان على الاستعدادات قبل تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات لأداء فريضة الحج، كما تتلقى اللجنة المركزية للبعثة تقارير على مدار الساعة من جميع اللجان الفرعية بنتائج أعمال تلك اللجان من خلال الربط الآلي بينها جميعًا.

كما يتم إحاطة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بكل تلك التقارير في إطار متابعته على مدار الساعة لأحوال الحجاج.



وطالبت سامية سامي باستمرار لجنة السياحة الدينية مع شركات الطوافة وضرورة الاطمئنان على تنفيذ الشركات كافة الإجراءات والخدمات المتفق على تنفيذها، وكذلك التواصل مع جميع مقدمي الخدمات للحجاج للوقوف على آخر استعداداتهم لخدمة الحجاج المصريين.

الخدمات المقدمة للحجاج بمخيمات منى وعرفات

ومن جانبه أكد احمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أن هناك عدة مشاكل تم حلها فيما يخص الخدمات المقدمة للحجاج بمخيمات منى وعرفات، وهناك جهود يتم بذلها على مدار الساعة لاستغلال كافة المساحات المتاحة لحجاج السياحة للحد من مشكلة الزحام المعروفة خاصة بمشعر منى، موضحا أن المباحثات مع شركات الطوافة استمرّت على مدار الساعة طوال الأيام الماضية.

عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث تصل اليوم الجمعة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للمملكة العربية السعودية بوصول حجاج محافظة كفر الشيخ إلى مكة المكرمة ليكتمل بذلك وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة والبالغ عددهم 12500 حاج.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه بعثة حج الجمعيات الأهلية استعداداتها لعمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، حيث تفقد أعضاء البعثة مواقع مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية في مشعري عرفات ومنى، وذلك لوضع اللمسات النهائية علي جاهزية المخيمات والتأكد من استيفاء كافة معايير السلامة قبل استلامها رسميًّا.

حج الجمعيات الأهلية، فيتو

واستعرض الاجتماع الحالة الصحية للحجاج حتى الآن، حيث تم الاطمئنان على حالتين تم نقلهما إلى أحد المستشفيات السعودية لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن حالتهما مستقرة وتخضعان لمتابعة مستمرة من قبل الفريق الطبي المصري المتواجد بالمملكة.

وناقش الطرفان خطط المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب بدء مناسك التصعيد إلى مشعر عرفات، وجرى التأكيد على ضرورة توافر الفرق الطبية داخل العيادات المتنقلة والثابتة، وزيادة أعداد سيارات الإسعاف في محيط المشاعر المقدسة، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للحجاج بشكل دوري.

وأكد عبد الموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماما كبيرا بصحة الحجاج، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا على مدار الساعة بين جميع فرق البعثة لمواجهة أي طارئ، وضمان راحة وسلامة الحجاج خلال موسم الحج.

جدول رحلات مصر للطيران

تنظم شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري اليوم الجمعة 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

وجاءت الرحلات كالتالي 11 رحلة القاهرة - جدة، 3 رحلات القاهرة - المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والتضامن وحجاج قرعة القاهرة والغربية والجيزة والفيوم وتضامن القاهرة والفيوم والمؤسسة ومطروح والمنيا والترانزيت والعمل والإقامة وحج أفراد وأجانب.

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