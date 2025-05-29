بعثة حج الجمعيات الأهلية تجري معاينة ميدانية لمخيمات الحجاج

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي وبصفة خاصة بعثة حج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبد الموجود، تقديم الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية وذلك مشعري عرفات ومنى.

وتفقد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، مواقع مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية في مشعري عرفات ومنى، وذلك ضمن الجولة الميدانية التي أجراها للتأكد من جاهزية المخيمات واستيفائها لكل معايير السلامة قبل استلامها رسميا.

كما تابع أوضاع الخيام والمرافق الملحقة بها، واطلع على الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج، من تهوية ومكيفات ودورات مياه، إضافة إلى مخارج الطوارئ ومسارات الحركة داخل المخيمات، مشددًا على ضرورة توفير أعلى درجات الأمان والراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الحجاج.

الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج

واطلع على الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج، من تهوية ومكيفات ودورات مياه، إضافة إلى مخارج الطوارئ ومسارات الحركة داخل المخيمات، مشددًا على ضرورة توفير أعلى درجات الأمان والراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الحجاج.

والتقى عبد الموجود بالجانب السعودي المسؤول عن تنظيم وتجهيز المخيمات، حيث تم بحث ملاحظات بعثة حج الجمعيات الأهلية على المخيمات، وأوصى بسرعة تنفيذ التحسينات المطلوبة، لضمان جاهزية المواقع قبل استلام المخيمات مساء اليوم.

وتناول اللقاء التنسيق بين البعثتين لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للحجاج، والتأكيد على جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة، بالإضافة إلى مناقشة آليات التواصل بين المشرفين الطبيين ومشرفي الجمعيات الأهلية لتسهيل تقديم الخدمات الطبية.

من جانب آخر تعمل البعثة الإشرافية على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الحجاج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان أداء المناسك في سهولة ويسر.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أنه أتمت وزارة التضامن الاجتماعي التعاقد على وسائل نقل حديثة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وتوفر الخدمات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، كما تستمر الوزارة في توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج.

وتم إعداد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل لبعثة حج الجمعيات الأهلية، فضلا عن التنسيق الدائم والمستمر مع بعثة وزارة الداخلية، وكذلك الجانب السعودي للعمل على تذليل أية عقبات تواجه حجاج الجمعيات الأهلية.

وجهت وزارة الصحة نصائح للحجاج في موسم الحج للحماية من أعراض التسمم الغذائي.

أعراض التسمم الغذائي

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض التسمم الغذائي منها:

١- اضطراب المعدة

٢- القـــيء

٣- الإسهال

٤- آلام المعدة أو تقلصاتها المؤلمة

٥- ارتفاع درجـة الحـرارة والصداع

وأكدت وزارة الصحة أنه تختلف الأعراض باختلاف سبب المرض قد تبدأ في غضون ساعات أو بضعة أسابيع.

حج الجمعيات الأهلية، فيتو

كما حذرت وزارة الصحة مرضى القلب والضغط من تناول الأملاح والأطعمة المالحة وعالية الدهون، حيث تساعد في ارتفاع ضغط الدم.

ونصحت بضرورة شراء الوجبات من أماكن موثوقة ونظيفة والتأكد من تاريخ الصلاحية المكتوب على الأغذية والمشروبات المعلبة.

كما أوصت أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة تناول الأدوية في مواعيدها.

وحذرت من تناول اللحوم غير تامة النضج أو النية أو منتجات الألبان غير المبسترة حتى لا تسبب مشكلة صحية أو عسر هضم يؤثر في صحة الحاج.

شنطة الطوارئ للحاج

وأوصت وزارة الصحة كل حاج بشنطة الطوارئ والتي يوضع بها أدوية أخرى بخلاف أدوية علاج الأمراض المزمنة

وتشمل قائمة الأدوية:

١- خافض للحرارة

٢- مضاد للمغص

٣- مضاد للانتفاخ

٤- كريم مرطب

٥- محلول معالجة الجفاف

٦- فرشاة الأسنان والمعجون

الحماية من لدغات البعوض

ويمكن خلال التجمعات للحجاج أن يتسبب أي أنواع من البعوض في نقل الأمراض لذا وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحجاج للحماية من لدغات البعوض خلال موسم الحج 2025.

وقالت وزارة الصحة: إن لدغات البعوض يمكن أن تنقل أمراضًا مثل فيروس زيكا وحمى الضنك.

ونصحت باتباع الآتي للحماية من لدغات البعوض أثناء الحج، من خلال:

١- ارتداء ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة تغطي معظم الجسم

٢- الحرص على بقاء الأبواب والنوافذ مغلقة أو استخدام الستائر

٣- استخدم مادة طاردة للحشرات على الجلد أو الملابس

وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن التواصل مع البعثة الطبية للحج من خلال:

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