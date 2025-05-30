تشكيل لجنة لرصد أوضاع الهيئات الرياضية ومعاينة حمامات السباحة بأسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بالمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد محافظ أسيوط على دعمه الكامل للأنشطة الرياضية والشبابية، مع إزالة كافة المعوقات التي قد تواجه ممارسة الرياضة، لما لها من دور محوري في الحفاظ على صحة الشباب، وتعزيز روح التنافس، واكتشاف وصقل المواهب الرياضية، فضلًا عن غرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوسهم بما يسهم في دعم جهود التنمية والبناء.

لجنة لمتابعة وتقييم أداء الهيئات الرياضية

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، شكلت لجنة لمتابعة وتقييم أداء الهيئات الرياضية على مستوى المحافظة، بمشاركة ممثلين من الإدارة الاستراتيجية، والإدارة العامة للرياضة، والشئون القانونية، والحوكمة، وهيئات المتابعة وقد شملت جولات اللجنة عددًا من الأندية والمراكز، منها: نادي أسيوط الرياضي، نادي الوليدية، نادي البداري، نادي ساحل سليم، نادي أبوتيج، بالإضافة إلى حمامات السباحة في نادي أسيوط الرياضي ونادي الشبان المسيحيين، فضلًا عن تفقد أنشطة منطقتي كرة القدم والكاراتيه.

أخذ عينات من مياه حمامات السباحة لتحليل مدى صلاحيتها

وشملت أعمال اللجنة مراجعة السجلات والملفات المالية والإدارية، وفحص صالات الأنشطة للتأكد من تطبيق معايير الأمن والسلامة، وأخذ عينات من مياه حمامات السباحة لتحليل مدى صلاحيتها، إلى جانب التحقق من توافر منقذين طبقًا للقوانين المنظمة، ومراجعة العقود الاستثمارية ومدى الالتزام ببنودها حفاظًا على حقوق الهيئات الرياضية.

كما وجه محافظ أسيوط بضرورة تنفيذ تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن وجود ملف طبي شامل لكل لاعب بالأندية المشاركة في الاتحادات الرياضية، وضمان توافر ملفات خاصة بالمنقذين داخل حمامات السباحة، والتأكد من الالتزام الكامل بعناصر السلامة، والتي تشمل (عوامات إنقاذ، أنابيب طوارئ، حقائب إسعاف أولي، غرف مجهزة بأنابيب أكسجين، وأدوات طبية للتعامل الفوري مع الإصابات).

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