الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشكيل لجنة لرصد أوضاع الهيئات الرياضية ومعاينة حمامات السباحة بأسيوط (صور)

لجنة رصد أوضاع الهيئات
لجنة رصد أوضاع الهيئات الرياضية بأسيوط،فيتو

 أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بالمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 وشدد محافظ أسيوط على دعمه الكامل للأنشطة الرياضية والشبابية، مع إزالة كافة المعوقات التي قد تواجه ممارسة الرياضة، لما لها من دور محوري في الحفاظ على صحة الشباب، وتعزيز روح التنافس، واكتشاف وصقل المواهب الرياضية، فضلًا عن غرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوسهم بما يسهم في دعم جهود التنمية والبناء.

 

لجنة لمتابعة وتقييم أداء الهيئات الرياضية

 وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، شكلت لجنة لمتابعة وتقييم أداء الهيئات الرياضية على مستوى المحافظة، بمشاركة ممثلين من الإدارة الاستراتيجية، والإدارة العامة للرياضة، والشئون القانونية، والحوكمة، وهيئات المتابعة وقد شملت جولات اللجنة عددًا من الأندية والمراكز، منها: نادي أسيوط الرياضي، نادي الوليدية، نادي البداري، نادي ساحل سليم، نادي أبوتيج، بالإضافة إلى حمامات السباحة في نادي أسيوط الرياضي ونادي الشبان المسيحيين، فضلًا عن تفقد أنشطة منطقتي كرة القدم والكاراتيه.

أخذ عينات من مياه حمامات السباحة لتحليل مدى صلاحيتها

 وشملت أعمال اللجنة مراجعة السجلات والملفات المالية والإدارية، وفحص صالات الأنشطة للتأكد من تطبيق معايير الأمن والسلامة، وأخذ عينات من مياه حمامات السباحة لتحليل مدى صلاحيتها، إلى جانب التحقق من توافر منقذين طبقًا للقوانين المنظمة، ومراجعة العقود الاستثمارية ومدى الالتزام ببنودها حفاظًا على حقوق الهيئات الرياضية.

محافظ أسيوط: رخصة معتمدة وكارنيه الاتحاد المصري لمن يجتاز دورة الإنقاذ والغوص (صور)

لجنة وزارة الشباب والرياضة تتفقد استاد أسيوط بعد استلامه (صور)

 

كما وجه محافظ أسيوط بضرورة تنفيذ تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن وجود ملف طبي شامل لكل لاعب بالأندية المشاركة في الاتحادات الرياضية، وضمان توافر ملفات خاصة بالمنقذين داخل حمامات السباحة، والتأكد من الالتزام الكامل بعناصر السلامة، والتي تشمل (عوامات إنقاذ، أنابيب طوارئ، حقائب إسعاف أولي، غرف مجهزة بأنابيب أكسجين، وأدوات طبية للتعامل الفوري مع الإصابات).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التنمية المستدامة البداري الإنتماء والمواطنة الشباب والرياضة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر حمامات السباحة رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط محافظة اسيوط مديرية الشباب والرياضة نادي الشبان نادي البداري

مواد متعلقة

تجهيز 29 مجزرا حكوميا وإلغاء إجازة البيطريين استعدادا لذبح الأضاحي بأسيوط مجانا

رئيس جامعة أسيوط يتفقد ورش الحدادة والنجارة بكلية الهندسة (صور)

محافظ أسيوط: رخصة معتمدة وكارنيه الاتحاد المصري لمن يجتاز دورة الإنقاذ والغوص (صور)

محافظ أسيوط: إجراءات صارمة وتشكيل لجان متابعة استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

ملتقى توظيف لتوفير 460 فرصة عمل بمشاركة 13 شركة في أسيوط (صور)

محافظ أسيوط يتفقد مركز خان الخليلي للحرف اليدوية ويؤكد دعمه للصناعات التراثية (صور)

افتتاح الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط (صور)

البدء في أعمال رفع الكفاءة وتطوير مدخل قرية مير بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد شوقي بعد رحيله عن الأهلي (انفراد)

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لصالح المصريين وهدية من السيسي للشباب

وفاة خالد كامل عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع يضرب 9 أصناف بينها الثوم والبامية والخيار

رحلة ارتفاع أسعار أضاحي العجول خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

البترول: استقدام 4 سفن داعمة لعمليات استيراد الغاز الطبيعي وضخه للاستهلاك المحلي

أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رحلة ارتفاع أسعار أضاحي العجول خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

دعاء ليلة الجمعة، الدعاء للأموات في ليلة أول جمعة من ذي الحجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 30 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية