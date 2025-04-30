لجنة وزارة الشباب والرياضة تتفقد استاد أسيوط بعد استلامه (صور)

تفقدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، استاد أسيوط الرياضي عقب استلامه بشكل رسمي من الوزارة، وذلك للوقوف على حالته الحالية وبحث فرص تطويره وسبل إعادة تشغيله لخدمة أبناء محافظة أسيوط.

وخلال تواجد اللجنة لتفقد حالة الاستاد تواصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع محافظ أسيوط اللواء دكتور هشام أبو النصر للتنسيق مع المحافظة خلال عمل اللجنة وكذلك فيما يتعلق بأعمال التطوير ورفع الكفاءة والتشغيل خلال الفترة المقبلة.

لجنة وزارة الشباب والرياضة تتفقد استاد أسيوط بعد استلامه

وضمت اللجنة كلًا من أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، والدكتور زكريا محيي الدين، مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستراتيجية، والدكتور علاء جاب الله، مدير عام الاتصال السياسي بوزارة الشباب والرياضة، حيث شملت الجولة التفقدية كل من الاستاد الرياضي الرئيسي، مبنى الطب الرياضي، ونُزل الشباب الملحق بالمنشأة.

لجنة وزارة الشباب والرياضة تتفقد استاد أسيوط بعد استلامه

وقبيل بدء الجولة، عقدت اللجنة اجتماعًا تنسيقيًا مع السيد المحافظ تناول من خلاله الجانبان بحث سبل التعاون المشترك، وآليات تسريع العمل على إعادة تشغيل الاستاد وتطويره بما يتناسب مع تطلعات شباب المحافظة، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو دعم البنية التحتية الرياضية في الصعيد، كما ستقوم اللجنة بجولة تفقدية في مدينة منفلوط لمتابعة المستجدات في عملية التطوير والعملية الإنشائية بالمدينة.

لجنة وزارة الشباب والرياضة تتفقد استاد أسيوط بعد استلامه

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في كل ربوع الجمهورية، قائلًا: “نسعى دائمًا إلى خدمة أهالينا في جميع المحافظات، ونعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال استغلال وتطوير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة.”

لجنة وزارة الشباب والرياضة تتفقد استاد أسيوط بعد استلامه

وأضاف “صبحي” أن الوزارة حريصة على إعادة تشغيل ستاد أسيوط الرياضي بالشكل الأمثل، ليكون منصة لخدمة قطاعي الشباب والرياضة داخل المحافظة، كما يتم حاليًا دراسة عدد من الخطط الاستثمارية التي من المقرر تنفيذها بالاستاد في المستقبل، بما يساهم في تطوير موارده وتعزيز دوره كمركز رياضي وتنموي متكامل.

لجنة وزارة الشباب والرياضة تتفقد استاد أسيوط بعد استلامه

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لإدارة شئون الاستاد والإشراف على آليات تشغيله وصيانته، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة داخله وتحقيق معايير الكفاءة والجودة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تنفيذ رؤية الدولة المصرية في تمكين الشباب، وتقديم خدمات رياضية وشبابية متكاملة تلبّي تطلعات المواطنين وتواكب التطور التنموي الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات.

أشرف صبحي تعليقا على فوز الحسيني برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح: إنجاز للرياضة المصرية

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس عبد المنعم الحسيني بعد فوزه برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إنجاز رياضي دولي غير مسبوق، في خطوة تعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الرياضة المصرية على المستوى العالمي، بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية وتكامل الجهود المؤسسية للدولة".

وأكد أشرف صبحي أن هذا الفوز يأتي تتويجًا لسلسلة النجاحات التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في تنظيم أكثر من 340 بطولة دولية وقارية وعربية على أرضها، بما عزز ثقة المؤسسات الرياضية الدولية في الكوادر المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ثقة الاتحادات الدولية في الرياضة المصرية، أسفرت عن تقلد أكثر من 188 منصبًا دوليًا وقاريًا وعربيًا، من بينهم رؤساء اتحادات ونواب وأعضاء مكاتب تنفيذية ومستشارين وحكام ومناصب أخرى داخل هذا الاتحادات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تنفذ خطة استراتيجية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة تمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية، وتمكين الكفاءات الوطنية من تبوأ مواقع القيادة على المستوى العالمي.

واختتم وزير الشباب والرياضة قائلًا: "الكوادر المصرية أصبحت نموذجًا للثقة والتميز داخل المؤسسات الرياضية الدولية، وهو ما نعمل على دعمه من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات المختلفة".

عبد المنعم الحسيني يفوز برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح

وفاز عبد المنعم الحسيني، رئيس اتحاد السلاح المصري السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بمنصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي للسلاح بعد استقالة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي والذي تم اختياره خلال كونجرس الاتحاد الدولي الذي أقيم أول ديسمبر الماضي بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

وتم ترشيح الحسيني من قبل أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمنصب رئيس الاتحاد الدولي بدلًا من إيمانويل وتم اليوم الأربعاء التصويت على ترشح الحسيني خلال اجتماع المكتب التنفيذي بسويسرا، وحظى الحسيني على موافقة غالبية الأعضاء بواقع 19 صوتًا مقابل صوت واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.