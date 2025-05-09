الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

رفعت فياض يكتب: بشرى لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، استحداث فصل دراسي شتوي لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي، القرار يتيح للطلاب تحقيق معدل الساعات المطلوب للتخرج دون البقاء لبداية العام التالي

رفعت فياض
رفعت فياض

جاء قرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية الخاص باستحداث فصل دراسي شتوي لأول مرة في تاريخ هذه الجامعات بمثابة البشرى لكل طلاب الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية الحكومية في مصر والذين يدرسون بنظام الساعات المعتمدة.

حيث إن هذا القرار يتيح للطالب الذي لم يحقق المعدل المطلوب لتخرجه من الساعات المعتمدة أن يدرس 3 ساعات بحد أقصى في فصل شتوي ولمرة واحدة فقط خلال دراسته بالكلية حال توقع تخرجه في دور يوليو التالي ودون الإخلال بعدد الساعات الدراسية المعتمدة المتاحة للطالب فى الفصل الدراسى الثانى وعددها 18 ساعة والتى يمكن زيادتها لتصل إلى 23 ساعة حال التخرج. 

وأكد مجلسا الجامعتين أن هذا القرار يأتي في إطار التيسير على طلابنا في هذه الجامعات والذين يجدون قبل تخرجهم في الفصل الدراسي الأخير أنه ينقصهم دراسة 3 ساعات معتمدة أخرى حتى يحققوا المعدل المطلوب منهم للتخرج، وكان الطالب من قبل يضطر إلى البقاء لبداية العام التالى؛ لكى يدرس الساعات الثلاث المعتمدة التى تنقصه حتى يتخرج، ومن هناك جاءت الفكرة فى السماح لهؤلاء الطلاب أن يخصص لهم فصل دراسي شتوي ما بين الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى ( فى شهر يناير )؛ لكي يدرس هذه الساعات المعتمدة التى يحتاجها قبل نهاية الفصل الدراسى الثانى، لكن بشرط أن تفتح الكلية المعنية للطلاب الدراسة خلال هذا الفصل الشتوي حال توفر عدد الطلاب الذين يستدعي الأمر فتح باب التسجيل لهم حتى توفر لهم العدد المطلوب أيضا من أعضاء هيئة التدريس الذين سيقومون بالتدريس فى هذا الفصل الشتوى ـ وسوف يستفيد منه طلاب كثر بمختلف هذه الجامعات كانوا يواجهون هذه المشكلة بشكل كبير طوال السنوات الماضية.


وجاء نص قرار مجلس الجامعات الخاصة  ـ كما يؤكد د. عبد الوهاب عزت أمين المجلس ـ بالموافقة على إضافة فصل دراسى شتوى فى حالة تخرج الطالب على أن يكون الفصل الدراسى الشتوى بحد أقصى ثلاث ساعات، ولا يعتبر الفصل الدراسى الشتوى أحد أدوار التخرج من الكلية، وبشرط أن يستفيد الطالب بالفصل الدراسى الشتوى مرة واحدة خلال دراسته بالكلية حال توقع تخرجه فى دور يوليو التالى ودون الإخلال بعدد الساعات الدراسية المتاحة للطالب فى الفصل الدراسى الثانى ( 18 ساعة ) ويزيد إلى ( 23 ساعة ) حال التخرج.


وهذا القرار الجديد لا يلغي الميزة الأخرى السابقة والمطبقة من قبل بكل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية التي يتم فيها الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وهى نظام الفصل الدراسى الصيفى بعيدا عن الفصل الدراسى الأول والثانى المعتادين ـ والذى يتيح لمن يريد من الطلاب الالتحاق به دراسة 9 ساعات معتمدة أخرى كل عام، وإذا اجتازها يستطيع أن يتخرج مبكرا من الكلية فى مدة أقل من المعتاد، حيث يمكنه أن يتخرج من كلية الهندسة ـ على سبيل المثال ـ والتى يصل عدد الساعات المعتمدة بها إلى 144 ساعة خلال أربع سنوات فقط بدلا من خمسة، وينطبق هذا أيضا على جميع الكليات الأخرى ما عدا كليات الطلب لأن عدد الساعات المعتمدة بها 216 ساعة، وطالب الطب بصفحة خاصة يحتاج دراسة ثلاث فصول دراسية فى السنة الأخيرة وحدها حتى يتخرج. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعات الخاصة الجامعات الأهلية الحكومية الطلاب كلية الهندسة

مواد متعلقة

رفعت فياض يكتب: قولًا واحدًا.. لا لجان لامتحانات الثانوية العامة بالجامعات هذا العام.. رفض من رؤساء الجامعات وتحفظات متعددة.. واحتمال تنفيذ الفكرة العام المقبل

رفعت فياض يكتب: سر الهجوم على وزير التربية والتعليم، و4 فئات متضررة من وجوده بالوزارة

رفعت فياض يكتب: التعليم العالي تصحح خطأ خطابات "ترشيح العمداء" استجابة لما نشرناه.. تتراجع عن قرار تعجيزي وتعود لصحيح القانون.. تعتمد نظام ترشيح عميد واحد للمعاهد المتميزة

الأكثر قراءة

القبض على المهندس التنفيذي للشركة المسئولة عن انفجار خط الغاز الرئيسي بأكتوبر

إيناس الدغيدي تدخل على خط أزمة بوسي شلبي وأولاد محمود عبد العزيز

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 9 مايو 2025

أول تعليق من أيمن الرمادي بعد تعادل الزمالك وسيراميكا كليوباترا

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ناصر ماهر في مباراة سيراميكا كليوباترا

طارق الشناوي يكشف سبب أزمة بوسي شلبي مع أولاد محمود عبد العزيز

بعد خناقة على المصاريف، ربة منزل تذبح زوجها وتقطع جثته إلى أشلاء في العبور

المجددون.. محمد أبو زهرة أبرز علماء الشريعة والقانون في القرن العشرين

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة تنزانيا.. أرقام منتخب مصر في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ستر وجه المرأة وارتداء النقاب والبرقع والقفازين في الحج

المجددون.. محمد أبو زهرة أبرز علماء الشريعة والقانون في القرن العشرين

أحكام الحج، ما يترتب على قطع المكلف للطواف من أجل الصلاة المكتوبة وحكمها؟

المزيد
الجريدة الرسمية