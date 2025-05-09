رفعت فياض يكتب: بشرى لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، استحداث فصل دراسي شتوي لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي، القرار يتيح للطلاب تحقيق معدل الساعات المطلوب للتخرج دون البقاء لبداية العام التالي

جاء قرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية الخاص باستحداث فصل دراسي شتوي لأول مرة في تاريخ هذه الجامعات بمثابة البشرى لكل طلاب الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية الحكومية في مصر والذين يدرسون بنظام الساعات المعتمدة.

حيث إن هذا القرار يتيح للطالب الذي لم يحقق المعدل المطلوب لتخرجه من الساعات المعتمدة أن يدرس 3 ساعات بحد أقصى في فصل شتوي ولمرة واحدة فقط خلال دراسته بالكلية حال توقع تخرجه في دور يوليو التالي ودون الإخلال بعدد الساعات الدراسية المعتمدة المتاحة للطالب فى الفصل الدراسى الثانى وعددها 18 ساعة والتى يمكن زيادتها لتصل إلى 23 ساعة حال التخرج.

وأكد مجلسا الجامعتين أن هذا القرار يأتي في إطار التيسير على طلابنا في هذه الجامعات والذين يجدون قبل تخرجهم في الفصل الدراسي الأخير أنه ينقصهم دراسة 3 ساعات معتمدة أخرى حتى يحققوا المعدل المطلوب منهم للتخرج، وكان الطالب من قبل يضطر إلى البقاء لبداية العام التالى؛ لكى يدرس الساعات الثلاث المعتمدة التى تنقصه حتى يتخرج، ومن هناك جاءت الفكرة فى السماح لهؤلاء الطلاب أن يخصص لهم فصل دراسي شتوي ما بين الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى ( فى شهر يناير )؛ لكي يدرس هذه الساعات المعتمدة التى يحتاجها قبل نهاية الفصل الدراسى الثانى، لكن بشرط أن تفتح الكلية المعنية للطلاب الدراسة خلال هذا الفصل الشتوي حال توفر عدد الطلاب الذين يستدعي الأمر فتح باب التسجيل لهم حتى توفر لهم العدد المطلوب أيضا من أعضاء هيئة التدريس الذين سيقومون بالتدريس فى هذا الفصل الشتوى ـ وسوف يستفيد منه طلاب كثر بمختلف هذه الجامعات كانوا يواجهون هذه المشكلة بشكل كبير طوال السنوات الماضية.



وجاء نص قرار مجلس الجامعات الخاصة ـ كما يؤكد د. عبد الوهاب عزت أمين المجلس ـ بالموافقة على إضافة فصل دراسى شتوى فى حالة تخرج الطالب على أن يكون الفصل الدراسى الشتوى بحد أقصى ثلاث ساعات، ولا يعتبر الفصل الدراسى الشتوى أحد أدوار التخرج من الكلية، وبشرط أن يستفيد الطالب بالفصل الدراسى الشتوى مرة واحدة خلال دراسته بالكلية حال توقع تخرجه فى دور يوليو التالى ودون الإخلال بعدد الساعات الدراسية المتاحة للطالب فى الفصل الدراسى الثانى ( 18 ساعة ) ويزيد إلى ( 23 ساعة ) حال التخرج.



وهذا القرار الجديد لا يلغي الميزة الأخرى السابقة والمطبقة من قبل بكل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية التي يتم فيها الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وهى نظام الفصل الدراسى الصيفى بعيدا عن الفصل الدراسى الأول والثانى المعتادين ـ والذى يتيح لمن يريد من الطلاب الالتحاق به دراسة 9 ساعات معتمدة أخرى كل عام، وإذا اجتازها يستطيع أن يتخرج مبكرا من الكلية فى مدة أقل من المعتاد، حيث يمكنه أن يتخرج من كلية الهندسة ـ على سبيل المثال ـ والتى يصل عدد الساعات المعتمدة بها إلى 144 ساعة خلال أربع سنوات فقط بدلا من خمسة، وينطبق هذا أيضا على جميع الكليات الأخرى ما عدا كليات الطلب لأن عدد الساعات المعتمدة بها 216 ساعة، وطالب الطب بصفحة خاصة يحتاج دراسة ثلاث فصول دراسية فى السنة الأخيرة وحدها حتى يتخرج.

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