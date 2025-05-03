الأحد 04 مايو 2025
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قبل امتحانات الثانوية العامة، تعرف على مصروفات الجامعات الأهلية 2025- 2026

مصروفات الجامعات
مصروفات الجامعات الأهلية 2025

يتزايد الإقبال على الجامعات الأهلية كل عام عن سابقه، خاصة بعد التوسع في إنشائها، حيث صدر قرار من مجلس الوزراء ببدء الدراسة في 5 جامعات أهلية جديدة اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025/ 2026، ليصل عددها الآن إلى 25 جامعة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن انضمام 7 جامعات أهلية جديدة للمنظومة التعليمية في مصر، ليصبح عدد الجامعات الأهلية 32 جامعة.

ومن هذا المنطلق يتزايد البحث عبر الانترنت حول مصروفات الجامعات الأهلية، وفقا للكليات والتخصصات المتاحة بها، خاصة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2025، واستعداد الطلاب لاستقبال حياتهم الجامعية، واختيار الجامعة والتخصص الذي يرغبون في الالتحاق به.

وتستعرض بوابة فيتو من خلال هذا التقرير تفاصيل أسعار ومصروفات الجامعات الأهلية 2025/ 2026.

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

تختلف مصروفات الجامعات الأهلية الدولية، عن الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، ونستعرضها في السطور التالية على حدا.

مصروفات جامعة الجلالة الأهلية

الطب البشري: 120,000 جنيه

طب الأسنان: 107,000 جنيه

الصيدلة: 85,000 جنيه

العلاج الطبيعي: 70,000 جنيه

العلوم الهندسية وهندسة الحاسبات وعلوم الحاسب: 69,000 جنيه

الإنتاج الإعلامي: 50,000 جنيه

الفنون والتصميم: 49,000 جنيه

العلوم الأساسية: 48,000 جنيه

العلوم الإدارية: 46,000 جنيه

العلوم الصحية التطبيقية: 39,000 جنيه

التمريض: 31,000 جنيه

مصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية

جاءت مصروفات جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة، شرم الشيخ والطور وراس سدر، كالتالي:

الطب البشري: 138,000 جنيه

طب الأسنان: 128,000 جنيه

التمريض: 37,000 جنيه

العلوم الإدارية: 50,600 ألف جنيه.

الألسن واللغات التطبيقية: 47,000 جنيه.

الفنون والتصميم: 53,900 ألف جنيه.

السياحة والضيافة: 44,000 جنيه.

الطب البيطري: 79,200 ألف جنيه.

الزراعات الصحراوية: 47,300 ألف جنيه.

العلوم الأساسية: 52,800 ألف جنيه.

مصروفات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية

الطب البشري: 105,000 جنيه

طب الأسنان: 97,000 جنيه

الصيدلة: 85,000 جنيه

هندسة الحاسوب وعلوم الحاسبات: 69,000 جنيه

العلاج الطبيعي: 63,000 جنيه

العلوم الأساسية المتقدمة: 48,000 جنيه

العلوم الإدارية: 46,000 جنيه

اللغات التطبيقية والعلوم الإنسانية والاجتماعية: 43,000 جنيه

السياحة: 40,000 جنيه

العلوم الصحية: 39,000 جنيه

التمريض: 31,000 جنيه

مصروفات جامعة العلمين الدولية

العلاج الطبيعي 47,000

طب الأسنان 59,000

الصيدلة 52,000

العلوم 28,500

 العلوم الهندسية 38,000

علوم وهندسة الحاسبات 38,000

إدارة الأعمال 27,000

الفنون التطبيقية 28,500

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

طب الأسنان  120,000

العلاج الطبيعي 100,000

العلوم 50,000

التجارة وإدارة الأعمال 60,000

الهندسة 70,000

الحاسبات والمعلومات 75,000

الفنون التطبيقية 60,000

مصروفات جامعة بني سويف الأهلية

الطب البشري 110,000

الفم والأسنان  90,000

العلاج الطبيعي 75,000

الصيدلة 80,000

التمريض 50,000

العلوم 35,000

الإعلام 35,000

التجارة 35,000

الهندسة 60,000

الحاسبات والمعلومات 50,000.

مصروفات جامعة المنيا الأهلية

الطب: 135 ألف جنيه.

طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

الصيدلة: 80 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه.

الهندسة: 65 ألف جنيه.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 55 ألف جنيه.

العلاقات العامة والإعلان: 55 ألف جنيه.

مصروفات جامعة النيل الأهلية

كلية هندسة: 145 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 145 ألف جنيه.

كلية إدارة أعمال: 122 ألف جنيه.

كلية بيوتكنولوجي: 135 ألف جنيه.

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