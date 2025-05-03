قبل امتحانات الثانوية العامة، تعرف على مصروفات الجامعات الأهلية 2025- 2026
يتزايد الإقبال على الجامعات الأهلية كل عام عن سابقه، خاصة بعد التوسع في إنشائها، حيث صدر قرار من مجلس الوزراء ببدء الدراسة في 5 جامعات أهلية جديدة اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025/ 2026، ليصل عددها الآن إلى 25 جامعة.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن انضمام 7 جامعات أهلية جديدة للمنظومة التعليمية في مصر، ليصبح عدد الجامعات الأهلية 32 جامعة.
ومن هذا المنطلق يتزايد البحث عبر الانترنت حول مصروفات الجامعات الأهلية، وفقا للكليات والتخصصات المتاحة بها، خاصة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2025، واستعداد الطلاب لاستقبال حياتهم الجامعية، واختيار الجامعة والتخصص الذي يرغبون في الالتحاق به.
وتستعرض بوابة فيتو من خلال هذا التقرير تفاصيل أسعار ومصروفات الجامعات الأهلية 2025/ 2026.
مصروفات الجامعات الأهلية 2025
تختلف مصروفات الجامعات الأهلية الدولية، عن الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، ونستعرضها في السطور التالية على حدا.
مصروفات جامعة الجلالة الأهلية
الطب البشري: 120,000 جنيه
طب الأسنان: 107,000 جنيه
الصيدلة: 85,000 جنيه
العلاج الطبيعي: 70,000 جنيه
العلوم الهندسية وهندسة الحاسبات وعلوم الحاسب: 69,000 جنيه
الإنتاج الإعلامي: 50,000 جنيه
الفنون والتصميم: 49,000 جنيه
العلوم الأساسية: 48,000 جنيه
العلوم الإدارية: 46,000 جنيه
العلوم الصحية التطبيقية: 39,000 جنيه
التمريض: 31,000 جنيه
مصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية
جاءت مصروفات جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة، شرم الشيخ والطور وراس سدر، كالتالي:
الطب البشري: 138,000 جنيه
طب الأسنان: 128,000 جنيه
التمريض: 37,000 جنيه
العلوم الإدارية: 50,600 ألف جنيه.
الألسن واللغات التطبيقية: 47,000 جنيه.
الفنون والتصميم: 53,900 ألف جنيه.
السياحة والضيافة: 44,000 جنيه.
الطب البيطري: 79,200 ألف جنيه.
الزراعات الصحراوية: 47,300 ألف جنيه.
العلوم الأساسية: 52,800 ألف جنيه.
مصروفات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية
الطب البشري: 105,000 جنيه
طب الأسنان: 97,000 جنيه
الصيدلة: 85,000 جنيه
هندسة الحاسوب وعلوم الحاسبات: 69,000 جنيه
العلاج الطبيعي: 63,000 جنيه
العلوم الأساسية المتقدمة: 48,000 جنيه
العلوم الإدارية: 46,000 جنيه
اللغات التطبيقية والعلوم الإنسانية والاجتماعية: 43,000 جنيه
السياحة: 40,000 جنيه
العلوم الصحية: 39,000 جنيه
التمريض: 31,000 جنيه
مصروفات جامعة العلمين الدولية
العلاج الطبيعي 47,000
طب الأسنان 59,000
الصيدلة 52,000
العلوم 28,500
العلوم الهندسية 38,000
علوم وهندسة الحاسبات 38,000
إدارة الأعمال 27,000
الفنون التطبيقية 28,500
مصروفات جامعة حلوان الأهلية
طب الأسنان 120,000
العلاج الطبيعي 100,000
العلوم 50,000
التجارة وإدارة الأعمال 60,000
الهندسة 70,000
الحاسبات والمعلومات 75,000
الفنون التطبيقية 60,000
مصروفات جامعة بني سويف الأهلية
الطب البشري 110,000
الفم والأسنان 90,000
العلاج الطبيعي 75,000
الصيدلة 80,000
التمريض 50,000
العلوم 35,000
الإعلام 35,000
التجارة 35,000
الهندسة 60,000
الحاسبات والمعلومات 50,000.
مصروفات جامعة المنيا الأهلية
الطب: 135 ألف جنيه.
طب الأسنان: 100 ألف جنيه.
الصيدلة: 80 ألف جنيه.
العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه.
الهندسة: 65 ألف جنيه.
الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 55 ألف جنيه.
العلاقات العامة والإعلان: 55 ألف جنيه.
مصروفات جامعة النيل الأهلية
كلية هندسة: 145 ألف جنيه.
كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 145 ألف جنيه.
كلية إدارة أعمال: 122 ألف جنيه.
كلية بيوتكنولوجي: 135 ألف جنيه.
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