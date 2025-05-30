نصائح مهمة من القومي للبحوث للطلاب خلال فترة الامتحانات (فيديو)

واصلت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشر حلقات سلسلة "صحتك في الامتحانات"، التي يُعدها المركز القومي للبحوث، لدعم صحة الطلاب خلال موسم الامتحانات.

النوم الجيد مفتاح التركيز في موسم الامتحانات

وأوضح الدكتور محمد السنباطي، الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث، طريقة النوم الصحي في فترة الامتحانات، مشددا على أهمية النوم المنتظم في تعزيز التركيز، وتقوية الذاكرة، وتقليل التوتر، موجها نصائح عملية لتحسين جودة النوم في هذه الفترة الحيوية.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تحرص على دعم الطلاب في جميع الجوانب، خاصة خلال فترات الضغط الدراسي مثل موسم الامتحانات، موضحًا أن الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للطلاب هو جزء لا يتجزأ من منظومة تعليمية متكاملة تسعى لتخريج أجيال قادرة على الإنجاز والتفكير النقدي.

أطلق المركز القومي للبحوث سلسلة علمية جديدة بعنوان "صحتك في الامتحانات"، بهدف تقديم نصائح طبية ونفسية وعلمية للطلاب لمساعدتهم في التغلب على التوتر، وتحسين التركيز، وتنظيم الوقت، والحفاظ على نمط حياة صحي يدعم الأداء الأكاديمي.

ومن جانبه، أعلن الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن السلسلة تأتي ضمن التزام المركز بدوره المجتمعي في نقل المعرفة العلمية إلى مختلف فئات المجتمع، لافتًا إلى أن "صحتك في الامتحانات" تمثل أحد أوجه التفاعل المباشر مع احتياجات الطلاب، من خلال محتوى علمي مبسط يقدمه نخبة من خبراء المركز في التخصصات الطبية والسلوكية.

وتُعد السلسلة إحدى مبادرات المركز للتفاعل مع قضايا المجتمع، وتقديم محتوى علمي مبسط يخدم الطلاب ويُسهم في رفع الوعي بأساليب التعامل مع ضغوط الامتحانات بطرق مدروسة ومستندة إلى الأبحاث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.