لتغيير مفهوم رحلة اليوم الواحد، تفاصيل إقامة معارض أثرية في روسيا

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، أن مصر تسعى لإقامة معارض أثرية في عدد من الدول حول العالم، وبينها موسكو.



وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش الإعلان عن المعرض المصري "كنوز الفراعنة"، إن "هناك محاولات مصرية عديدة لإنشاء مجموعة من المعارض، في جميع أنحاء العالم، وتحديدا في آسيا، ومن بينها روسيا".

وأشار إلى أن تلك المعارض تتم عبر إجراءات عديدة ومعقدة، وبالتنسيق مع الكثير من السفارات في الخارج.



وبدوره قال مدير المتحف المصري، علي عبد الحليم، في تصريحات لـ" سبوتنيك"، الخميس، إن "السياح الروس يهتمون أيضا بالسياحة الثقافية، ولكنهم يأتون في زيارة تعرف برحلة اليوم الواحد، من خلال رحلات قادمة من شرم والغردقة إلى القاهرة والجيزة لزيارة الأهرامات والمتحف المصري".

نوه عبد الحليم بأنه من المتوقع زيادة نسبة زوار المتحف المصري بالتحرير بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 بالمئة، موضحا أن "العام الجاري شهد إقبالا من السياح الصينيين لزيارة الأماكن الأثرية، ونسعى للمثل مع الوفود الروسية".



وأشار إلى أن هناك إقبالًا على القطع الأثرية المصرية نتيجة للمعارض المتحركة التي تجوب العالم بأكثر من 800 قطعة، من بينها معرض "شنغهاي".



ومن جانبه، قال رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، مؤمن عثمان، إن: "السائح الروسي مهم، والشعب بأكمله مثقف، ما يجعل السوق الروسية مستهدفة وضرورية في السياحة بمصر".



وكان وزير السياحة والآثار شريف فتحي، قد أعرب في 6 مايو الجاري، عن أمله في زيادة أعداد السائحين الروس الوافدين إليها، بعد تحسن الوضع الأمني في المنطقة.



يشار إلى أن عام 2024 شهد زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بلغت 15.7 مليون سائح، من بينهم نحو 1.6 مليون روسي، ليحتلوا المرتبة الثانية بعد السائحين الألمان.



وتتوقع مصر زيادة عدد السائحين الأجانب في البلاد إلى 30 مليونا بحلول عام 2028، خاصة وأن السياحة تعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للخزانة المصرية.

تفاصيل معرض كنوز الفراعنة

وأمس أعلن المجلس الأعلى للآثار المصري بالتعاون مع قاعة المعارض الإيطالية سكوديري ديل كوبريناله عن إقامة معرض كنوز الفراعنة"، الذي يقدم لزائريه رحلة استثنائية إلى قلب الحضارة المصرية القديمة من خلال مجموعة متميزة من القطع الأثرية المختارة من أعرق متاحف الآثار في مصر.

معرض كنوز الفراعنة بالعاصمة الإيطالية روما

ويقام المعرض في الفترة من 24 أكتوبر 2025 حتى 3 مايو 2026، في أحد أبرز وأهم أماكن العرض في إيطاليا، قصر سكوديري ديل كوبريناله بالعاصمة الإيطالية روما.

ثاني أكبر معرض أثري

ويعد هذا المعرض ثاني أكبر معرض أثري يقام في إيطاليا بعد المعرض الذي أقيم في قصر غراسي في مدينة البندقية بين عامي 2002 و2003، والذي سلط الضوء على دور الملوك في عصر الدولة الحديثة، أما معرض كنوز الفراعنة فيستعرض تاريخ الحضارة المصرية القديمة منذ بدايتها وحتى العصور المتأخرة، بما في ذلك أحدث الاكتشافات الأثرية.

ويقام هذا المعرض نتيجة للعلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين مصر وإيطاليا لاسيما في المجال الثقافي والأثري، بتنظيم من المجلس الأعلى للآثار المصري وبدعم من السفارة الإيطالية في القاهرة، حيث أتاح هذا التعاون غير المسبوق استعارة مجموعة من أجمل القطع الأثرية من عدد من أهم المتاحف المصرية، من بينهم المتحف المصري بالتحرير ومتحف الأقصر.



كما يشارك المتحف المصري في تورينو (Museo Edizio ) في هذا المعرض من خلال إعارة قطعة استثنائية من مجموعته لعرضها ضمن فعاليات المعرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.