الخميس 29 مايو 2025
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أخبار مصر

تفاصيل معرض كنوز الفراعنة المقرر إقامته في روما

معرض كنوز الفراعنة
معرض كنوز الفراعنة
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أعلن المجلس الأعلى للآثار المصري بالتعاون مع قاعة المعارض الإيطالية سكوديري ديل كوبريناله عن إقامة معرض كنوز الفراعنة"،  الذي يقدم لزائريه رحلة استثنائية إلى قلب الحضارة المصرية القديمة من خلال مجموعة متميزة من القطع الأثرية المختارة من أعرق متاحف الآثار في مصر.

معرض كنوز الفراعنة بالعاصمة الإيطالية روما

ويقام المعرض في الفترة من 24 أكتوبر 2025 حتى 3 مايو 2026، في أحد أبرز وأهم أماكن العرض في إيطاليا، قصر سكوديري ديل كوبريناله بالعاصمة الإيطالية روما.

 ثاني أكبر معرض أثري

ويعد هذا المعرض ثاني أكبر معرض أثري يقام في إيطاليا بعد المعرض الذي أقيم في  قصر غراسي في مدينة البندقية بين عامي 2002 و2003، والذي سلط الضوء على دور الملوك في عصر الدولة الحديثة، أما معرض كنوز الفراعنة فيستعرض تاريخ الحضارة المصرية القديمة منذ بدايتها وحتى العصور المتأخرة، بما في ذلك أحدث الاكتشافات الأثرية.

ويقام هذا المعرض نتيجة للعلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين مصر وإيطاليا لاسيما في المجال الثقافي والأثري، بتنظيم من المجلس الأعلى للآثار المصري وبدعم من السفارة الإيطالية في القاهرة، حيث أتاح هذا التعاون غير المسبوق استعارة مجموعة من أجمل القطع الأثرية من عدد من أهم المتاحف المصرية، من بينهم المتحف المصري بالتحرير ومتحف الأقصر.

كما يشارك المتحف المصري في تورينو (Museo Edizio ) في هذا المعرض من خلال إعارة قطعة استثنائية من مجموعته لعرضها ضمن فعاليات المعرض.

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المجلس الأعلى للآثار المصري معرض كنوز الفراعنة الحضارة المصرية القديمة العاصمة الإيطالية روما المتحف المصري عصر الدولة الحديثة مدينة البندقية قصر غراسي

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