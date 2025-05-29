إصابة 12 شخصا في حادث تصادم على الطريق السياحي لبحيرة قارون بالفيوم

أصيب 12 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي، على طريق بحيرة قارون السياحي بالفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تصادم على الطريق السياحي لبحيرة قارون

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، على طريق بحيرة قارون السياحي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدا السيطرة على السيارتين، فاصطدمتا، ما تسبب في إصابة 12 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة العامة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة.

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