فوائد القراصيا في رمضان، لصحة الجهاز الهضمي ومحاربة الإرهاق

فوائد القراصيا في رمضان، يعتبر شهر رمضان فترة يتغير فيها النظام الغذائي والصحي، مما يجعل الجسم بحاجة للأطعمة التي تمده بالطاقة وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتساعد في التغلب على المشاكل الناتجة عن تغيير مواعيد الطعام.





وتعد القراصيا من الفواكه المجففة، التي يُنصح بتناولها في رمضان، كأحد الخيارات الغذائية الغنية بالفوائد الصحية، حيث تسهم في تحسين الهضم، تعزيز الطاقة، وتقديم فوائد غذائية متعددة تساعد الصائمين على الشعور بالنشاط والحيوية طوال اليوم.

القراصيا وفوائدها



ما هي القراصيا؟



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن القراصيا هي البرقوق المجفف، وهي فاكهة معروفة منذ القدم بفوائدها الصحية العديدة، حيث تحتفظ بمكوناتها الغذائية بعد التجفيف، مما يجعلها مصدرًا غنيًا بالألياف، الفيتامينات، والمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم، الحديد، والمغنيسيوم.



يمكن تناول القراصيا كما هي أو إضافتها إلى المشروبات والأطعمة المختلفة مثل العصائر، السلطات، الحلويات، أو حتى استخدامها في الطهي لإضافة نكهة مميزة للأطباق.



فوائد القراصيا في رمضان



وتستعرض الدكتورة مها، أهم فوائد القراصيا لصحة الجسم.

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك

يعاني الكثير من الصائمين من مشاكل هضمية مثل الإمساك بسبب التغيرات في النظام الغذائي وقلة تناول الألياف خلال الصيام. القراصيا تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، كما أنها تحتوي على مادة السوربيتول، وهي ملين طبيعي يساعد في منع الإمساك وتنظيم عملية الإخراج.



2. تعزيز مستويات الطاقة ومحاربة الإرهاق

أثناء الصيام، تنخفض مستويات الطاقة في الجسم نتيجة انخفاض نسبة السكر في الدم. القراصيا غنية بالكربوهيدرات الصحية والسكريات الطبيعية، مما يجعلها مصدرًا سريعًا للطاقة، ويساعد في الحفاظ على النشاط والحيوية بعد الإفطار أو حتى خلال السحور لتوفير طاقة تدوم طوال النهار.

3. تحسين صحة القلب

القراصيا تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، والتي تساهم في تقليل الالتهابات وحماية القلب من الأمراض. كما أنها غنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر ارتفاعه خلال رمضان، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم.

4. دعم صحة العظام وتقويتها

أظهرت الدراسات أن القراصيا تساهم في تحسين صحة العظام والوقاية من هشاشتها، وذلك بسبب احتوائها على الكالسيوم، المغنيسيوم، والبورون، وهي معادن ضرورية للحفاظ على كثافة العظام. هذا يجعلها خيارًا مثاليًا لكبار السن والنساء بشكل خاص خلال شهر رمضان، حيث قد لا يحصلون على كمية كافية من هذه المعادن في وجباتهم اليومية.

5. تحسين صحة الجهاز العصبي والمزاج

القراصيا غنية بفيتامين B6 والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لدعم صحة الجهاز العصبي وتحسين المزاج. خلال رمضان، قد يعاني البعض من التوتر أو الشعور بالتعب نتيجة التغيرات في روتينهم الغذائي، وتناول القراصيا يمكن أن يساعد في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

6. تعزيز صحة الكبد والتخلص من السموم

يعمل الكبد على تنظيف الجسم من السموم والفضلات، وتناول القراصيا بانتظام يمكن أن يعزز وظائف الكبد ويحفز عملية التخلص من السموم، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجسم خلال فترة الصيام.

7. تنظيم مستوى السكر في الدم

على الرغم من أن القراصيا تحتوي على سكريات طبيعية، إلا أنها لا تسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم، بل تساعد في تنظيمه بفضل احتوائها على الألياف التي تبطئ امتصاص السكر، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمرضى السكري الذين يصومون خلال رمضان.

القراصيا للصحة

أفضل طرق تناول القراصيا في رمضان



تناولها على الإفطار: يمكن نقع القراصيا في الماء أو الحليب وتناولها عند الإفطار لتعويض السوائل وتعزيز الهضم.

تحضير مشروب القراصيا: يمكن خلطها بالماء ونقعها لمدة ساعتين ثم شرب الماء الغني بالعناصر الغذائية.

إضافتها إلى الحلويات الصحية: مثل المهلبية أو الزبادي مع العسل والمكسرات للحصول على وجبة مغذية.

تناولها في السحور: تساعد على إبقاء الجسم رطبًا ومنحه طاقة تدوم لفترة طويلة، مما يقلل من الشعور بالجوع خلال النهار.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.