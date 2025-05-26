فلسطين تستغيث، الأقصى يدنس ونتنياهو يعلن سيطرة إسرائيل على القدس

فى تحد واضح للمطالب العربية والإسلامية وحقوق الشعب الفلسطيني، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن القدس ستبقى عاصمتنا الأبدية، ولن نسمح لأي جهة بنزع سيطرتنا عليها.

نتنياهو يؤكد السيطرة على القدس المحتلة

وزعم نتنياهو في كلمة له مساء اليوم، أن القدس قلب الأمة ومثل القلب في الجسد وغير قابلة للقسمة، وتابع: سنحافظ على توحيد القدس كاملة تحت السيادة الإسرائيلية.

ولفت رئيس وزراء الاحتلال، إلى أن إسرائيل "تستثمر أموالًا هائلة في مختلف المجالات لبناء القدس"، لافتا إلى أنه إذا تنازلنا عن القدس سنواجه مجزرة أكبر بأضعاف من 7 أكتوبر، ولن نسمح لذلك أن يحصل، وفق زعمه.

وتابع زاعمًا، أن "أعداؤنا أطلقوا على هذه الحرب طوفان الأقصى، واليوم يفهمون حجم هذا الطوفان والخراب الذي حل بهم.

وكشف نتنياهو، أن حكومته ستصدق على سلسلة قرارات لرفعة وتطوير القدس بجميع أجزائها من منطلق حقنا التاريخي فيها، حسب قوله.

وقال نتنياهو، نعمل منذ سنوات على تشجيع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارات الأجنبية إليها.

بن غفير يقود اليهود أثناء اقتحام باحات الأقصى

وفي وقت سابق، من اليوم الإثنين، انضم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى مئات المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في إطار ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام"، أو كما يطلق عليه المستوطنون "يوم القدس"، وهو ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967.

وقال المتطرف بن غفير، في مقطع فيديو نشره على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي خلال اقتحامه لباحات المسجد الأقصى، وخلفه يظهر مسجد قبة الصخرة: "جئت إلى جبل الهيكل -التسمية العبرية للمسجد الأقصى- لمناسبة يوم القدس، صليت من أجل النصر في الحرب، من أجل عودة جميع محتجزينا، ومن أجل نجاح رئيس جهاز الشاباك الجديد ديفيد زيني. عيد قدس سعيد".

يهود متطرفون يطالبون بتوحيد القدس فى مسيرة الأعلام

وردد اليهود المتطرفون شعارات في ما تسمى "مسيرة الأعلام" دعت إلى ما يصفونه بـ"توحيد القدس"، احتفالًا بذكرى احتلال القدس الشرقية في عام 1967 وضمّها إلى القدس الغربية.

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