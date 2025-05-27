خبير استراتيجى: التهديدات الإسرائيلية بفرض السيادة على الضفة محاولة للتغطية على الفشل العسكري

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية، وخبير الصراع العربى الإسرائيلى: إن تهديد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، للدول الكبرى بردّ إسرائيلي قاسٍ يتمثل في فرض السيادة على الضفة الغربية، يمثل تصعيدا خطيرا يهدد بتقويض أي جهود للسلام في الشرق الأوسط، وسيكون مصير إسرائيل مثل مصير جنوب إفريقيا العنصرى هو الشبح الذى يطارد إسرائيل والذى يقوده نتنياهو.

تصعيد فى القدس ضد العناصر الغربية

وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، أن هناك تصعيدا فى القدس ضد العناصر الغربية ومجال المناورة فى أذربيجان أو الأرجنتين والمغرب، وإنما الخروج عن هذه العناصر الثلاثة، وربما معهم واشنطن لوجود ترامب وساعيه لإعادة مراجعة مواقفه من نتنياهو على غرار ما قامت به الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن زيلينسكى.. هذه الأمور ضاغطة فى الداخل الإسرائيلى.. فى نفس الوقت يحاول نتنياهو إطالة الحرب خاصة أنها لم تتحقق أيًّا من أهدافها والسعى لتكرار ما يرتكبه من جرائم فى غزة، وفى الضفة الغربية على مراحل ودغدغة مشاعر الجناح العسكرى.

صدام مع العواصم الأوروبية التى بدأت ترفض وتتململ من المشاهد التى تراها من إبادة

وواصل الدكتور أحمد فؤاد أنور حديثه، قائلا: هذه الأمور سيكون حصادها صداما مع العواصم الأوروبية التى بدأت ترفض وتتململ من المشاهد التى تراها من حرب إبادة وتجويع.. وبالتالى الأكاذيب التى تروج لها إسرائيل مفضوحة، وهناك عواصم غربية عديدة تشتبك معها بسبب هذه الجرائم.

واختتم: إسرائيل اقتصادها مشلول يحتاج للغرب، وتحتاج إلى بث الأمل فى مواجهة الرأى العام الغاضب، ووقف الهجرة العكسية وجذب المهاجرين مرة أخرى والغرب يقدم لإسرائيل مسكنات، إلا إذا استمرت الحكومة فى عدوانها وحربها دون إنجازات فهى لم تحقق شيئا إلا عن طريق التسويات السياسية فى عدوانها على غزة، فالأمور تتعلق بالمصالح والضغوط الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.