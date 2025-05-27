الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

إصابة طفل فلسطيني بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية

إصابة طفل فلسطيني
إصابة طفل فلسطيني بالرصاص المطاطي

أصيب طفل فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال اقتحام منطقة السوق وسط مدينة قلقيلية بـالضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، سقوط  4 مصابين بالرصاص الحي والمطاطي و15 مصابا بالاختناق خلال الاقتحام المستمر لـ نابلس.

وأفادت وكالة الأونروا، بأن هناك 6 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة تعمل داخل مراكز الإيواء وخارجها بسبب القصف المستمر.

وأوضحت الوكالة أن المستلزمات الطبية الأساسية شحيحة للغاية وهناك حاجة ماسة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة دون عوائق.

كما أدانت الوكالة اقتحام مستوطنين باحات  المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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