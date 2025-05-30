بزيادة 229%، رحلة ارتفاع أسعار أضاحي الخرفان في 20 عاما

أسعار أضاحي الخرفان في عيد الأضحى، بالرغم من استقرار أسعار أضاحي الخرفان خلال موسم عيد الأضحى 2025 مقارنة بالموسم السابق، فإن سعر أضحية الخروف سجلت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمواسم ما قبل 2023.

أسعار أضاحي الخرفان

رحلة ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان خلال 20 عامًا

وتستعرض «فيتو» رحلة ارتفاع سعر الأضاحي من الخرفان خلال 20 عامًا، وذلك استنادًا على التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية بالغرفة التجارية لمحافظة الشرقية؛ في السطور الآتية:

أسعار أضاحي الخرفان

زيادة 229% في سعر الأضحية الخروف خلال 4 سنوات

وسجلت أسعار أضحية الخروف الذكر ارتفاعًا بلغ نحو 229 % بمقارنة سعر كيلو القائم في عيد الأضحى 2021 و2025، إذ بلغ سعر كيلو القائم خروف ذكر خلال عيد الأضحى 2021 نحو 70 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو القائم نحو 160 جنيهًا خلال موسم عيد الأضحى 2025.

سعر كيلو القائم من الخرفان في عيد الأضحى

وجاءت أسعار القائم من الخرفان في عيد الأضحى؛ كالآتي:

كيلو القائم في 2005 بـ 16.5 جنيه.

كيلو القائم في 2006 بـ 19 جنيهًا.

كيلو القائم في 2007 بـ 19 جنيهًا.

كيلو القائم في 2008 بـ 20 جنيهًا.

كيلو القائم في 2009 بـ 21 جنيهًا.

كيلو القائم في 2010 بـ 27.5 جنيه.

أسعار أضاحي الخرفان

أسعار أضحية الخروف خلال عيد الأضحى

كيلو القائم في 2011 بـ 29 جنيها. كيلو القائم في 2012 بـ 31 جنيهًا. كيلو القائم في 2013 بـ 34 جنيهًا. كيلو القائم في 2014 بـ 38 جنيهًا. كيلو القائم في 2015 بـ 40 جنيهًا.

أسعار أضاحي الخرفان

أسعار أضحية الخرفان خلال عيد الأضحى

كيلو القائم في 2016 بـ 43 جنيهًا.

كيلو القائم في 2017 بـ 65 جنيهًا.

كيلو القائم في 2018 بـ 70 جنيهًا.

كيلو القائم في 2019 بـ 62 جنيهًا.

كيلو القائم في 2020 بـ 65 جنيهًا.

كيلو القائم في 2021 بـ 70 جنيهًا.

أسعار أضاحي الخرفان

أسعار أضاحي الخروف خلال عيد الأضحى

كيلو القائم في 2022 بـ 80 جنيهًا. كيلو القائم في 2023 بـ 160 جنيهًا. كيلو القائم في 2024 بـ 230 جنيهًا. كيلو القائم في 2025 بـ 230 جنيهًا.

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